HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ganteng Teuku Zacky, Ternyata Mak Comblang Baim Wong dengan Paula Verhoeven

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |18:13 WIB
Teuku Zacky. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

JAKARTA - Nama Teuku Zacky belakangan kembali mencuat di tengah kabar perceraian Baim Wong dengan Paula Verhouven. Hal tersebut lantaran ia merupakan sosok di balik awal mula pertemuan pasangan artis tersebut.

Teuku Zacky termyata merupakan sosok 'Mak Comblang' dari Baim Wong dengan Paula Verhouven. Saat itu, ia menilai, Baim dan Paula memiliki kemiripan dan kecocokan. 

Teuku Zacky juga menilai, Baim dan Paula saat itu sama-sama memiliki tujuan yang sama karena ingin segera menikah di usia mereka yang tak lagi muda.

Tak sedikit akhirnya yang penasaran dengan sosok Teuku Zacky. Nah, berikut beberapa potretnya melansir dari akun Instagramnya, @teukuzacky.

1. Mengawali karir sebagai model

Nama Teuku Zacky sendiri sudah tak asing di dunia hiburan. Ia ternyata mengawali karir sebagai seorang model. Wajah rupawannya ternyata sukses memikat industri hiburan.

Teuku Zacky. (Foto: IG Pribadi)
2. Pesona model maskulin

Memiliki jam terbang sebagai seorang model, tentu membuat Teuku Zacky telah melakoni sederet pemotretan. Pesonanya ketika menjadi model nan maskulin sukses mencuri perhatian.

Teuku Zacky. (Foto: IG Pribadi)
3. Potret tampan jadi 'mas-mas Jawa'

Meski berasal dari Aceh, namun, di potret ini, penampilan Teuku Zacky sukses mencuri perhatian karena tampil bak 'mas-mas Jawa', lengkap dengan beskap dan blangkon di kepalanya.

Teuku Zacky. (Foto: IG Pribadi)
