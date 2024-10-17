Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Kate Cassidy, Pacar yang Tinggalkan Liam Payne Sendirian di Argentina

Nazwa Allysa , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |18:30 WIB
Mengenal Kate Cassidy, Pacar yang Tinggalkan Liam Payne Sendirian di Argentina
Mengenal Kate Cassidy, Pacar yang Tinggalkan Liam Payne Sendirian di Argentina (Foto: Instagram @kateecass)
A
A
A

NAMA Kate Cassidy ikut terseret ramai di pemberitaan, seiring dengan berita meninggalnya penyanyi terkenal, Liam Payne yang mengejutkan dunia hiburan internasional. 

Liam, penyanyi dan mantan anggota One Direction itu meninggal pada Rabu 16 Oktober waktu setempat,  setelah dilaporkan terjatuh dari balkon hotel tempatnya menginap di Buenos Aires, Argentina.

 Mengutip laporan Times of India, Kamis (17/10/2024) dua hari sebelum kematian Liam, Kate diketahui memutuskan untuk meninggalkan Liam sendirian di Argentina dan pulang ke Miami, AS.

Pada tanggal 14 Oktober, Kate sempat menunggah video di akun TikTok  miliknya. Ia menjelaskan alasannya meninggalkan Argentina lebih awal dibanding kekasihnya.

Kate Cassidy pacar Liam Payne (IG)
Foto: Instagram @kateecass

 “Saya sudah sangat ingin pergi. Sebenarnya saya suka Amerika Selatan tetapi saya tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Kami seharusnya berada di sana selama lima hari, tetapi berubah menjadi dua minggu,” jelas Kate panjang lebar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177613//jule-48A3_large.jpg
Profil dana Biodata Julia Prastini alias Jule, Tiktoker Diduga Selingkuh dari Suaminya Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176430//azia_riza-PCM4_large.JPG
Belajar Jadi Office Boy, Azia Malah Fashion Show di Kantor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176424//alvino_oldan-uYRH_large.JPG
Kisah Konten Kreator Kuliner Alvino Oldan, Ngaku Terpeleset Masuk Dunia Influencer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777//marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171171//viral-rkA7_large.jpg
Pentingnya Literasi Digital untuk Hadapi Hoaks dan Disinformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/612/3170268//ahmad_assegaf-gucK_large.jpg
Profil Ahmad Assegaf, Suami Tasya Farasya yang Ternyata Miliki Gelar Habib
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement