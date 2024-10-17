Mengenal Kate Cassidy, Pacar yang Tinggalkan Liam Payne Sendirian di Argentina

NAMA Kate Cassidy ikut terseret ramai di pemberitaan, seiring dengan berita meninggalnya penyanyi terkenal, Liam Payne yang mengejutkan dunia hiburan internasional.

Liam, penyanyi dan mantan anggota One Direction itu meninggal pada Rabu 16 Oktober waktu setempat, setelah dilaporkan terjatuh dari balkon hotel tempatnya menginap di Buenos Aires, Argentina.

Mengutip laporan Times of India, Kamis (17/10/2024) dua hari sebelum kematian Liam, Kate diketahui memutuskan untuk meninggalkan Liam sendirian di Argentina dan pulang ke Miami, AS.

Pada tanggal 14 Oktober, Kate sempat menunggah video di akun TikTok miliknya. Ia menjelaskan alasannya meninggalkan Argentina lebih awal dibanding kekasihnya.

Foto: Instagram @kateecass

“Saya sudah sangat ingin pergi. Sebenarnya saya suka Amerika Selatan tetapi saya tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Kami seharusnya berada di sana selama lima hari, tetapi berubah menjadi dua minggu,” jelas Kate panjang lebar.