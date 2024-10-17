Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Perjalanan Cinta Raffi Ahmad-Nagita Slavina, dari Menikah hingga Rencana Program Anak Ketiga

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |13:22 WIB
5 Potret Perjalanan Cinta Raffi Ahmad-Nagita Slavina, dari Menikah hingga Rencana Program Anak Ketiga
Raffi dan Nagita. (Foto: IG Mamar Rieta)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan anniversary pernikahan yang ke-10 pada hari ini, 17 Oktober 2024. Sahabat terdekat hingga keluarga lantas turut memberi ucapan perayaan satu dekade pasangan selebritas ini mengarungi bahtera rumah tangga. 

Tak terkecuali ibunda Nagita Slavina, Rieta Amalia alias Mama Rieta. Ia juga tampak membagikan cuplikan video yang merangkum sejumlah momen manis mulai dari pernikahan Raffi dan Nagita, hingga saat keduanya telah dikarunia anak. 

Berikut beberapa potret manis perjalanan cinta Raffi dan Nagita yang baru saja merayakan anniversary pernikahan yang ke-10, melansir dari akun Instagram @rieta_amalia. 

1. Kisah cinta yang unik

Kisah cinta Raffi dan Nagita pun terbilang unik. Perkenalan dua selebriti ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, tepatnya ketika mereka masih remaja. Nagita masih duduk di kelas 1 SMA saat pertama kali bertemu Raffi. Kala itu, pria asal Bandung, Jawa Barat tersebut sibuk wara-wiri syuting di rumah produksi milik sang ibunda, Rieta Amelia.

Meski sudah bermain sinetron hingga program komedi bersama, mereka sama sekali tak pernah menjalin hubungan lebih dari teman. Bahkan, Raffi yang dikenal playboy tak tertarik mendekati Nagita. Raffi sibuk bergonta-ganti pacar dengan artis wanita lain, sementara Nagita juga sempat memadu kasih dengan pria lain yang bukan berasal dari dunia hiburan. 

Raffi dan Nagita
Raffi dan Nagita

2. Raffi pernah ditolak Nagita

Hingga pada satu titik Nagita dan Raffi kembali dipertemukan usai Raffi bebas dari BNN terkait kasus narkoba. Ketika Raffi mendekatinya, Nagita pun mengungkapkan dirinya tak pernah menghiraukannya. Bahkan ia terang-terangan menolak Raffi.

Meskipun ditolak, usaha Raffi tak berhenti sampai disitu. Nagita mengatakan Raffi dekat dengan ibunya. Bahkan keduanya kerap mengobrol bersama. Sejak saat itu, sang mama pun kerap menasehati Nagita untuk mencoba membuka hatinya. Kedekatan Mama Rieta dan Raffi Ahmad akhirnya membuat Gigi mulai membuka hatinya.

Raffi dan Nagita
Raffi dan Nagita

3. Merayakan anniversary pernikahan nan unik

Raffi dan Nagita akhirnya menikah pada 17 Oktober 2014 di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan. Menariknya, keduanya pernah merayakan ulang tahun pernikahan nan unik pada tahun lalu. 

Bukan di tempat mewah layaknya perayaan ulang tahun, tapi keduanya berdandan memakai busana pengantin. Raffi dan Nagita memilih busana adat Jawa.

Raffi dan Nagita
Raffi dan Nagita
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925//raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177688//nagita_slavina-gFNT_large.JPG
Nagita Slavina Pakai Jaket Seharga Mobil saat Liburan ke New York, Tembus Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339//raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177098//irfan_hakim-QW7t_large.jpg
Ultah ke-50, Irfan Hakim Dapat Mobil Listrik Seharga Rp1 Miliar dari Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/15/3177094//irfan_hakim-5t2k_large.jpg
Irfan Hakim Dihadiahi Raffi Ahmad Mobil Listrik Seharga Nyaris Rp1 Miliar, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988//syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement