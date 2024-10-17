5 Potret Perjalanan Cinta Raffi Ahmad-Nagita Slavina, dari Menikah hingga Rencana Program Anak Ketiga

JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan anniversary pernikahan yang ke-10 pada hari ini, 17 Oktober 2024. Sahabat terdekat hingga keluarga lantas turut memberi ucapan perayaan satu dekade pasangan selebritas ini mengarungi bahtera rumah tangga.

Tak terkecuali ibunda Nagita Slavina, Rieta Amalia alias Mama Rieta. Ia juga tampak membagikan cuplikan video yang merangkum sejumlah momen manis mulai dari pernikahan Raffi dan Nagita, hingga saat keduanya telah dikarunia anak.

Berikut beberapa potret manis perjalanan cinta Raffi dan Nagita yang baru saja merayakan anniversary pernikahan yang ke-10, melansir dari akun Instagram @rieta_amalia.

1. Kisah cinta yang unik

Kisah cinta Raffi dan Nagita pun terbilang unik. Perkenalan dua selebriti ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, tepatnya ketika mereka masih remaja. Nagita masih duduk di kelas 1 SMA saat pertama kali bertemu Raffi. Kala itu, pria asal Bandung, Jawa Barat tersebut sibuk wara-wiri syuting di rumah produksi milik sang ibunda, Rieta Amelia.

Meski sudah bermain sinetron hingga program komedi bersama, mereka sama sekali tak pernah menjalin hubungan lebih dari teman. Bahkan, Raffi yang dikenal playboy tak tertarik mendekati Nagita. Raffi sibuk bergonta-ganti pacar dengan artis wanita lain, sementara Nagita juga sempat memadu kasih dengan pria lain yang bukan berasal dari dunia hiburan.

Raffi dan Nagita

2. Raffi pernah ditolak Nagita

Hingga pada satu titik Nagita dan Raffi kembali dipertemukan usai Raffi bebas dari BNN terkait kasus narkoba. Ketika Raffi mendekatinya, Nagita pun mengungkapkan dirinya tak pernah menghiraukannya. Bahkan ia terang-terangan menolak Raffi.

Meskipun ditolak, usaha Raffi tak berhenti sampai disitu. Nagita mengatakan Raffi dekat dengan ibunya. Bahkan keduanya kerap mengobrol bersama. Sejak saat itu, sang mama pun kerap menasehati Nagita untuk mencoba membuka hatinya. Kedekatan Mama Rieta dan Raffi Ahmad akhirnya membuat Gigi mulai membuka hatinya.

Raffi dan Nagita

3. Merayakan anniversary pernikahan nan unik

Raffi dan Nagita akhirnya menikah pada 17 Oktober 2014 di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan. Menariknya, keduanya pernah merayakan ulang tahun pernikahan nan unik pada tahun lalu.

Bukan di tempat mewah layaknya perayaan ulang tahun, tapi keduanya berdandan memakai busana pengantin. Raffi dan Nagita memilih busana adat Jawa.