Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Rayakan 10 Tahun Pernikahan, Dapat Kejutan dari Gading dan Ariel

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |11:33 WIB
Momen Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Rayakan 10 Tahun Pernikahan, Dapat Kejutan dari Gading dan Ariel
Raffi dan Nagita rayakan ulang tahun pernikahan. (Foto: IG Raffi Nagita)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan anniversary pernikahan yang ke-10 pada hari ini, 17 Oktober 2024. Satu dekade sudah pasangan selebritas ini mengarungi bahtera rumah tangga. 

Tepat di malam pergantian hari anniversary tersebut, mereka mendapat kejutan istimewa dari sahabatnya, Gading Marten dan Ariel Noah. Diketahui Raffi, Gading, Ariel dan Desta tergabung dalam grup The Dudas Minus One (The Dudas-1). Namun, Desta tak ikut merayakan hari bahagia Raffi dan Gigi malam tadi.

Gading dan Ariel tampak mengunjungi kediaman Raffi dan Nagita dengan membawa beberapa hadiah. Raffi dan Nagita pun memamerkan hadiah berupa tas, sepatu hingga kacamata mewah dari Gading dan Ariel serta beberapa rekan lainnya. 

Perayaan anniversary ini menjadi momen tak terlupakan bagi Raffi sebab dia tak menduga kedua sahabatnya itu akan datang saat dirinya dan Nagita masih tertidur di kamarnya.

Tak lupa mereka mengabadikan momen suka cita itu dengan berfoto bersama. Raffi tampak mengecup pipi istrinya yang tampak semringah. 

Raffi Nagita

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925//raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177688//nagita_slavina-gFNT_large.JPG
Nagita Slavina Pakai Jaket Seharga Mobil saat Liburan ke New York, Tembus Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339//raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177098//irfan_hakim-QW7t_large.jpg
Ultah ke-50, Irfan Hakim Dapat Mobil Listrik Seharga Rp1 Miliar dari Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/15/3177094//irfan_hakim-5t2k_large.jpg
Irfan Hakim Dihadiahi Raffi Ahmad Mobil Listrik Seharga Nyaris Rp1 Miliar, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782//harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement