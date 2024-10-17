Momen Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Rayakan 10 Tahun Pernikahan, Dapat Kejutan dari Gading dan Ariel

JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan anniversary pernikahan yang ke-10 pada hari ini, 17 Oktober 2024. Satu dekade sudah pasangan selebritas ini mengarungi bahtera rumah tangga.

Tepat di malam pergantian hari anniversary tersebut, mereka mendapat kejutan istimewa dari sahabatnya, Gading Marten dan Ariel Noah. Diketahui Raffi, Gading, Ariel dan Desta tergabung dalam grup The Dudas Minus One (The Dudas-1). Namun, Desta tak ikut merayakan hari bahagia Raffi dan Gigi malam tadi.

Gading dan Ariel tampak mengunjungi kediaman Raffi dan Nagita dengan membawa beberapa hadiah. Raffi dan Nagita pun memamerkan hadiah berupa tas, sepatu hingga kacamata mewah dari Gading dan Ariel serta beberapa rekan lainnya.

Perayaan anniversary ini menjadi momen tak terlupakan bagi Raffi sebab dia tak menduga kedua sahabatnya itu akan datang saat dirinya dan Nagita masih tertidur di kamarnya.

Tak lupa mereka mengabadikan momen suka cita itu dengan berfoto bersama. Raffi tampak mengecup pipi istrinya yang tampak semringah.