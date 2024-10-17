Tampilan Cantik Kathrina JKT48 Pamer Perut Rata

KATHRINA JKT48 merupakan salah satu member yang debut di generasi ke-9 dan sudah bergabung di JKT48 New Era. Dia dikenal menjadi salah satu member yang serba bisa. Selain menyanyi dan menari, Kathrina juga pandai akting dan main game lho.

Perempuan kelahiran Bekasi ini juga memiliki paras cantik dan menawan. Gaya outfitnya selalu menjadi sorotan karena tampil stylish.

Seperti saat dirinya menjalani pemotretan, Kathrina tampil casual memakai crop top. Ia pose dengan beberapa gaya imut sambil memamerkan perut rata. Berikut ulasannya dari Instagram @jkt48.kathrina.

Pakai outfit casual



Potret Kathrina jalani pemotretan pakai outfit casual. Dia memakai crop top lengan panjang warna hitam dipadukan dengan jeans. Ia pose dengan satu tangan menopang pipi sambil tersenyum dan menutup mata. Gayanya imut banget.

"Cantiknya," kata @dimas***

Pamer perut rata



Perempuan 18 tahun ini pose sambil memegang satu tangannya ke pipi. Wajahnya cantik dengan makeup natural dan lipstik oranye. Rambut panjangnya lurus dan terurai panjang. Mengenakan crop top, perut rata Kathrin begitu terlihat.