HOME WOMEN LIFE

Viral Gaya Hidup Hedon Sudirman, Pelaku Pelecehan Seksual Anak-Anak di Panti Asuhan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |08:09 WIB
Viral Gaya Hidup Hedon Sudirman, Pelaku Pelecehan Seksual Anak-Anak di Panti Asuhan
Gaya Hedon Sudirman. (Foto: TikTok)
A
A
A

MEDIA sosial dihebohkan dengan berita kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak di panti asuhan Yayasan Darussalam An Nur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Pelecehan tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku, salah satunya adalah Sudirman.

Sudirman sendiri merupakan pimpinan di panti asuhan tersebut. Menurut keterangan Polres Metro Kota Tangerang, jumlah anak yang menjadi korban mencapai lebih dari 40 orang.

Melalui postingannya di TikTok. Sudirman kerap mengunggah gaya hedonnya. Ia aktif di media sosial membagikan kegiatannya. Berikut ulasannya dari akun TikTok @abisudirman265.

Ditetapkan menjadi tersangka

Sudirman

Polres Metro Kota Tangerang telah menetapkan Sudirman, Yusuf Bachtiar, dan Yandi Supriyadi sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak panti asuhan di Tangerang, Banteng.

Yusuf dan Yandi adalah pengurus panti. Keduanya diduga merupakan korban pelecehan oleh Sudirman yang kemudian berbalik menjadi pelaku. Kini Yusuf dan Yandi masih berstatus buron.

Aktif di media sosial

Sudirman

Sudirman sendiri aktif di media sosial membagikan kegiatan. Salah satunya momen dirinya saat umroh. Ia mengupdate kegiatannya selama di Tanah Suci.

Dikenal sering berbagi

Sudirman

Jauh sebelum kasus ini terungkap, Sudirman dikenal sebagai pengurus panti asuhan yang dermawan. Ia kerap berbagi ke orang yang membutuhkan. Hal itu membuat dia menjadi orang yang dipandang.

 

Telusuri berita women lainnya
