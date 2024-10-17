8 Cara Mengobati Bopeng di Wajah Seperti Dialami Dokter Richard Lee

Bopeng di wajah mungkin menjadi salah satu masalah kulit yang paling umum dialami oleh banyak orang. Salah satu publik figur yang terkenal dan sempat memiliki masalah bopeng di wajah adalah dokter Richard Lee.

dokter Richard Lee bahkan sempat mengungkapkan penyebab wajah bopeng seperti yang dimilikinya.

Bopeng adalah salah satu jenis bekas jerawat yang membuat permukaan kulit tidak rata, di mana terdapat area seolah berlubang. Bekas jerawat ini tidak bisa hilang dengan sendirinya sehingga memerlukan perawatan yang tepat untuk mengatasi masalah kulit tersebut.

dokter Richard Lee (Foto: instagram)

Richard Lee tak hanya berbagi pengalaman pribadinya menghadapi bopeng, namun juga memberi penjelasan ilmiah tentang penyebab utamanya dan cara terbaik untuk mengatasinya. Bopeng bisa terjadi apabila terdapat peradangan pada area munculnya jerawat dan merusak jaringan di sekitarnya.

Jaringan yang rusak dapat kehilangan kolagen dan membuatnya terlihat cekung (atrofi). Sedangkan apabila saat terjadi kerusakan pada penyembuhan luka dan justru produksi kolagen menjadi berlebihan, luka bopeng kamu bisa berbentuk benjolan (hipertropi).

Lantas, bagaimana saja cara mengatasi bopeng di wajah? Berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber.

1. Menggunakan es batu

Es batu dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah di area kulit yang rusak sehingga membantu menyembuhkan bopeng.

Cukup bungkus es batu dalam kain bersih, lalu tempelkan di area kulit yang terdapat bopeng selama 10-15 menit.

2. Masker madu dan kayu manis

Madu dan kayu manis dikenal memiliki sifat antibakteri dan anti-inflamasi yang dapat membantu memperbaiki kulit yang rusak.

Campurkan madu dan bubuk kayu manis dalam mangkuk, lalu oleskan campuran ini ke area wajah yang terdapat bopeng. Biarkan 10 sampai 15 menit sebelum selanjutnya Anda bilas dengan menggunakan air hangat.

3. Menggunakan lidah buaya (Aloe Vera)

Lidah buaya mengandung sifat penyembuhan alami yang dapat membantu regenerasi sel-sel kulit yang rusak. Ambil gel lidah buaya, lalu oleskan pada area kulit yang terdapat bopeng. Biarkan selama 20-30 menit sebelum dibilas dengan air dingin.