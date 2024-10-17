Penyebab Kulit Area Mulut Kering Kerontang, Bagaimana Cara Mencegahnya?

KONDISI kulit yang kering pada wajah, termasuk di area sekitar mulut atau bibir memang sangat mengganggu penampilan dan kenyamanan. Kondisi ini seringkali disertai dengan kulit yang mengelupas, terasa kaku, bahkan terkadang memerah, sehingga bisa mengurangi rasa percaya diri dan menganggu.

Secara medis, penyebab kulit kering di area sekitar mulut dapat disebabkan oleh faktor biologis dan lingkungan. Tahukah Anda, ternyata kulit kering di sekitar mulut berbeda dari area wajah lainnya loh!

Meski pun secara struktural terlihat sama, area ini memiliki lebih sedikit kelenjar minyak dibandingkan dengan hidung atau bagian tubuh lainnya. Menurut dokter kulit, dr. Debra Jaliman, MD, inilah yang membuat area tersebut lebih rentan terhadap kekeringan serta lebih sensitif dari bagian tubuh lainnya.

Ditambahkan dr. Nava Greenfield, MD, dari Schweiger Dermatology Group, paparan sinar matahari yang terus-menerus dapat dengan mudah merusak bibir akibat sinar UV, yang menyebabkan kulit kering.

“Selain itu, kondisi seperti angular cheilitis, yang sering terjadi pada orang dengan kerutan di sekitar bibir atau kebiasaan menjilati sudut bibir, turut berkontribusi terhadap kekeringan di area tersebut, karena produksi air liur yang berlebihan,” jelas dr. Nava, Dikutip dari Byrdie pada Kamis (17/10/2024)

Sementara untuk penyebab dari faktor eksternal, bisa karena penggunaan obat kumur dan pasta gigi. Menurut dr. Debra, kayu manis yang sering menjadi bahan dalam produk tersebut dapat memicu alergi kulit atau dermatitis kontak. Reaksi ini bisa muncul dalam bentuk kekeringan, kemerahan, gatal, dan mengelupasnya kulit.