Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Tips Cegah Jerawat dan Bruntusan, Ini Langkahnya

MNC Portal , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |13:42 WIB
4 Tips Cegah Jerawat dan Bruntusan, Ini Langkahnya
4 Tips Cegah Jerawat dan Bruntusan, Ini Langkahnya (Foto: Soulyu)
A
A
A

Menghadapi jerawat dan bruntusan adalah masalah kulit yang sering dialami banyak orang. Selain mengganggu penampilan, kondisi ini juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri.

Untungnya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan agar dapat mencegah jerawat dan bruntusan muncul kembali. 

Yuk, simak tips berikut ini untuk menjaga kulit tetap sehat dan bersih!

1. Bersihkan Wajah dan Rutin Skincare

Membersihkan kulit wajah memang harus rutin apalagi kalau setelah beraktivitas dari luar. Maka dari itu, membersihkan wajah dan rutin skincare bisa membuat kulit kamu terhindar dari jerawat dan bruntusan. Kamu bisa menggunakan Soulyu Intensive Purifying Cleanser untuk membersihkan kulit kamu dan sekaligus mengeksfoliasi kulit kamu secara lembut agar kulit kamu terhindar dari jerawat, Intensive Brightening Complex Serum untuk mencerahkan kulit, dan Intensive Barrier Brightening Moisturizer untuk menutrisi dan melembabkan kulit wajah kamu agar tetap terhidrasi seharian.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement