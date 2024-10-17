4 Tips Cegah Jerawat dan Bruntusan, Ini Langkahnya

Menghadapi jerawat dan bruntusan adalah masalah kulit yang sering dialami banyak orang. Selain mengganggu penampilan, kondisi ini juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri.

Untungnya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan agar dapat mencegah jerawat dan bruntusan muncul kembali.

Yuk, simak tips berikut ini untuk menjaga kulit tetap sehat dan bersih!

1. Bersihkan Wajah dan Rutin Skincare

Membersihkan kulit wajah memang harus rutin apalagi kalau setelah beraktivitas dari luar. Maka dari itu, membersihkan wajah dan rutin skincare bisa membuat kulit kamu terhindar dari jerawat dan bruntusan. Kamu bisa menggunakan Soulyu Intensive Purifying Cleanser untuk membersihkan kulit kamu dan sekaligus mengeksfoliasi kulit kamu secara lembut agar kulit kamu terhindar dari jerawat, Intensive Brightening Complex Serum untuk mencerahkan kulit, dan Intensive Barrier Brightening Moisturizer untuk menutrisi dan melembabkan kulit wajah kamu agar tetap terhidrasi seharian.