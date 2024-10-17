Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sensasi Berwisata Melihat Lumba-Lumba di Pulau Sabang

Syukri Syarifuddin , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |09:06 WIB
Sensasi Berwisata Melihat Lumba-Lumba di Pulau Sabang
Pulau Sabang. (Foto: Syukri Syarifuddin)
A
A
A

SABANG - Berkunjung dan berwisata ke pulau paling barat Indonesia, kurang lengkap rasanya bila belum mencoba sensasi melihat langsung aksi kemunculan lumba-lumba di laut Sabang kala pagi hari.

Pulau Weh Sabang dikenal dengan titik nol Indonesia dan Pulau Rubiah dengan keindahan biota alam bawah lautnya. Kini Pulau Sabang juga menjadi incaran wisatawan untuk menyaksikan langsung kemunculan kawanan ikan lumba-lumba.

Nah, bagi anda yang ada di Pulau Sumatera yang hobi melihat atraksi lumba-lumba, kini anda tidak perlu jauh jauh berwisata ke kawasan Buleleng Bali karena di Pulau Sabang Aceh kini pengunjung bisa berwisata air sembari melihat kemunculan ikan lumba-lumba tak jauh dari Pantai Iboh.

Untuk menyaksikan kemunculan lumba-lumba, pengunjung harus berangkat sekitar pukul 6.00 WIB pagi dari Dermaga Teupin Layeu dengan menyewa boat wisata. Tentunya akan dipandu oleh guide berpengalaman untuk menuju arah Sabang Fair sekitar 20 menit. 

Pulau Sabang
Pulau Sabang

Jika beruntung, wisatawan akan langsung menemukan lumba-lumba. Setelah menyisir lautan selama 20 menit atau sekitar 5 KM dari bibir pantai. Namun jika tidak, anda wajib bersabar karena sang pemandu akan terus mencari keberadaan lumba-lumba. Di tempat biasanya kawanan hewan mamalia tersebut muncul dan aksi ini memberi kesan tersendiri bagi wisatawan.

Menyaksikan gerombolan lumba-lumba di kawasan pantai Pulau Sabang menjadi hal yang tak pernah terlupakan. Pantai yang berair biru berpasir putih, matahari terbit dan terbenam secara utuh dengan indah. Nuansa ini pasti membuat anda rindu untuk kembali berwisata lagi ke sini.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/25/3177966//paspor-yz6T_large.jpg
Paspor Malaysia Kini Setara AS! Ini Benefit Punya Paspor Terkuat di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/25/3167760//coban_parang_tejo_di_dau_malang-ZJU1_large.JPG
5 Tempat Wisata Terbaik di Dau Malang, Bisa Main Air hingga Petualangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/406/3165822//gua_anjata-fno6_large.JPG
10 Gua Warisan Dunia Terbaik Menurut UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/408/3164028//sapporo-NUGz_large.JPG
5 Kota Ramah Wisatawan Muslim di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/406/3163976//dian_sastro-9aZr_large.JPG
Serunya Dian Sastro Liburan di Tokyo: Nonton Konser Billie Eilish hingga Berburu Mochi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/408/3163169//malioboro-F2rq_large.JPG
Libur Panjang ke Yogyakarta? 5 Spot Ini Bikin Kamu Betah Nggak Mau Pulang!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement