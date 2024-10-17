Sensasi Berwisata Melihat Lumba-Lumba di Pulau Sabang

SABANG - Berkunjung dan berwisata ke pulau paling barat Indonesia, kurang lengkap rasanya bila belum mencoba sensasi melihat langsung aksi kemunculan lumba-lumba di laut Sabang kala pagi hari.

Pulau Weh Sabang dikenal dengan titik nol Indonesia dan Pulau Rubiah dengan keindahan biota alam bawah lautnya. Kini Pulau Sabang juga menjadi incaran wisatawan untuk menyaksikan langsung kemunculan kawanan ikan lumba-lumba.

Nah, bagi anda yang ada di Pulau Sumatera yang hobi melihat atraksi lumba-lumba, kini anda tidak perlu jauh jauh berwisata ke kawasan Buleleng Bali karena di Pulau Sabang Aceh kini pengunjung bisa berwisata air sembari melihat kemunculan ikan lumba-lumba tak jauh dari Pantai Iboh.

Untuk menyaksikan kemunculan lumba-lumba, pengunjung harus berangkat sekitar pukul 6.00 WIB pagi dari Dermaga Teupin Layeu dengan menyewa boat wisata. Tentunya akan dipandu oleh guide berpengalaman untuk menuju arah Sabang Fair sekitar 20 menit.

Pulau Sabang

Jika beruntung, wisatawan akan langsung menemukan lumba-lumba. Setelah menyisir lautan selama 20 menit atau sekitar 5 KM dari bibir pantai. Namun jika tidak, anda wajib bersabar karena sang pemandu akan terus mencari keberadaan lumba-lumba. Di tempat biasanya kawanan hewan mamalia tersebut muncul dan aksi ini memberi kesan tersendiri bagi wisatawan.

Menyaksikan gerombolan lumba-lumba di kawasan pantai Pulau Sabang menjadi hal yang tak pernah terlupakan. Pantai yang berair biru berpasir putih, matahari terbit dan terbenam secara utuh dengan indah. Nuansa ini pasti membuat anda rindu untuk kembali berwisata lagi ke sini.

(Qur'anul Hidayat)