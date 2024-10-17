4 Destinasi Wisata Pulau Menarik di Banten, Tak Kalah Cantik dengan Labuan Bajo

JAKARTA - Banyak tempat wisata menarik dengan keindahan alam memukau di Banten. Sama seperti Labuan Bajo, Banten juga memiliki beberapa pulau yang indah. Pulau tersebut menawarkan pesonanya masing-masing.

Berikut deretan destinasi wisata pulau menarik di Banteng, seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (10/9/2024).

1. Pulau Peucang

Pulau Peucang salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Tempat wisata tersebut berlokasi di area Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Destinasi wisata ini memang belum banyak orang tahu, padahal pulau ini memiliki pantai yang indah dengan keindahan pasir putihnya. Untuk ke tempat ini, wisatawan harus naik boat dan perjalanan menuju ke Pulau Peucang kurang lebih 20 menit. Kalau cuaca cerah, wisatawan bisa melihat keindahan matahari terbit dan juga matahari terbenam.

Pantai Peucang. (Foto: IG Peucangtripofficial)

2. Pulau Umang

Pulau Umang dikenal dengan bangunan berwarna putih berbentuk kelomang. Bangunan tersebut merupakan private cottage yang memiliki pemandangan indah. Di dalam cottage ini terdapat kolam renang besar apabila Anda tidak ingin berenang di laut.

Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di tempat ini, mulai dari snorkling hingga sekedar bermain di pinggir pantai. Jangan lupa untuk cari spot foto menarik untuk melihat momen sunset yang memukau.