7 Rempah Bantu Menurunkan Kolesterol Secara Alami, Semua Ada di Dapur

KOLESTEROL tinggi bukan rahasia lagi, jadi salah satu akar dari banyak masalah kesehatan serius, contohnya risiko penyakit jantung dan gangguan kardiovaskular lainnya.

Jika Anda salah satu pengidap kolesterol tinggi, selain menjauhi makanan berkolesterol, juga wajib menurunkan kadar kolesterol jahat tersebut dalam darah. Salah satunya bisa dengan mengonsumsi beberapa rempah yang diketahui bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami.

Berikut tujuh rempah yang tidak hanya dijadikan sebagai bahan dapur saja, tetapi bisa menurunkan kolesterol secara alami, sebagaimana dilansir dari Times Of India, Kamis (17/10/2024)

1. Kunyit: Kunyit dikenal dengan warnanya yang kuning cerah dan rasanya yang khas, serta mengandung kurkumin. Zat ini bisa membantu menurunkan kadar Low Density Lipoprotein (LDL), atau kolesterol "jahat," yang bisa menyebabkan penyumbatan arteri.

2. Bawang Putih: Bawang putih memang sudah dikenal lama dan banyak dimanfaatkan karena khasiat obatnya. Kandungan allicin, senyawa sulfur di dalamnya, membantu menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. serta berpotensi meningkatkan High Density Lipoprotein (HDL), yang dikenal sebagai kolesterol baik.

Bawang putih (Foto: Jcomp/Freepik)

3. Kayu Manis: Kayu manis tidak hanya lezat untuk makanan penutup dan minuman saja, tetapi juga bermanfaat dalam menurunkan kolesterol. Kayu manis bisa membantu mengurangi kadar kolesterol total serta trigliserida, yaitu jenis lemak dalam darah.