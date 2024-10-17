Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Rempah Bantu Menurunkan Kolesterol Secara Alami, Semua Ada di Dapur

Resi Safitri , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |20:30 WIB
7 Rempah Bantu Menurunkan Kolesterol Secara Alami, Semua Ada di Dapur
7 Rempah Bantu Menurunkan Kolesterol Secara Alami (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

KOLESTEROL tinggi bukan rahasia lagi, jadi salah satu akar dari banyak masalah kesehatan serius, contohnya risiko penyakit jantung dan gangguan kardiovaskular lainnya.

Jika Anda salah satu pengidap kolesterol tinggi, selain menjauhi makanan berkolesterol, juga wajib menurunkan kadar kolesterol jahat tersebut dalam darah. Salah satunya bisa dengan mengonsumsi beberapa rempah yang diketahui bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami.

Berikut tujuh rempah yang tidak hanya dijadikan sebagai bahan dapur saja, tetapi bisa menurunkan kolesterol secara alami, sebagaimana dilansir dari Times Of India, Kamis (17/10/2024)

1. Kunyit: Kunyit dikenal dengan warnanya yang kuning cerah dan rasanya yang khas, serta mengandung kurkumin. Zat ini bisa membantu menurunkan kadar Low Density Lipoprotein (LDL), atau kolesterol "jahat," yang bisa menyebabkan penyumbatan arteri.

2. Bawang Putih: Bawang putih memang sudah dikenal lama dan banyak dimanfaatkan karena khasiat obatnya. Kandungan allicin, senyawa sulfur di dalamnya, membantu menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat.  serta berpotensi meningkatkan High Density Lipoprotein (HDL), yang dikenal sebagai kolesterol baik.

Bawang putih (Foto: Jcomp/Freepik)
Bawang putih (Foto: Jcomp/Freepik)

3. Kayu Manis: Kayu manis tidak hanya lezat untuk makanan penutup dan minuman saja, tetapi juga bermanfaat dalam menurunkan kolesterol. Kayu manis bisa membantu mengurangi kadar kolesterol total serta trigliserida, yaitu jenis lemak dalam darah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/483/3164075//kolesterol-vqE4_large.jpg
5 Biang Kerok Kolesterol pada Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162115//es_krim-ZBkI_large.jpg
Es Krim Mengandung Kolesterol Tinggi, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/298/3160229//bumbu_dapur-lrdZ_large.jpg
Kolesterol Lagi Tinggi, Moms? Bikin Ramuan Pakai Bumbu Dapur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/298/3149594//bumbu_dapur-o92L_large.jpg
Racikan Bumbu Dapur dan Daun Kelor Bisa Tingkatkan Imun, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/298/3148179//tomat-nHQu_large.jpg
Jangan Sepelekan Tomat, Punya Segudang Manfaat hingga Turunkan Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/298/3145970//seafood-W4nE_large.jpg
4 Seafood yang Rendah Kolesterol
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement