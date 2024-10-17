Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Coach Barista Ungkap Rahasia Cara Membuat Kopi Rumahan yang Nikmat

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |13:07 WIB
Coach Barista Ungkap Rahasia Cara Membuat Kopi Rumahan yang Nikmat
Cara Membuat Kopi. (Foto: Freepik)
A
A
A

SECANGKIR kopi setiap hari memang mendatangkan banyak manfaat bagi tubuh Anda. Oleh karena itu, banyak orang memulai harinya dengan minum kopi di rumah sebelum beraktivitas.

Memang, terkadang minum kopi di cafe lebih nikmat ketimbang di rumah. Hal ini lantaran barista di coffe shop memang memiliki pengetahuan lebih dibandingkan kita. Pasalnya, ada beberapa proses yang perlu diperhatikan ketika membuat kopi.

Dalam proses ini, detail kecil yang sederhana, seperti teknik penyeduhan, dapat memberikan perbedaan besar pada kualitas minuman kopi yang dihasilkan, demikian disampaikan Arie Nugroho, Coach Barista PT Langgeng Makmur Kencana (LMK).

“Saat ini banyak sekali cara membuat kopi, salah satunya adalah cara membuat kopi yang sederhana, namun ada rahasia membuat kopi sendiri yang sering terabaikan, yaitu menunggu hingga kopinya matang selama sekitar 4 menit sebelum dinikmati,“ tuturnya seperti dilansir dari Antara.

Pelatih kopi yang telah berkecimpung di dunia kopi selama lebih dari 20 tahun ini mengatakan, sebaiknya kita menunggu sekira 4 menit sebelum meminum kopi yang baru diseduh karena proses ini memungkinkan rasa dan aroma kopi berkembang secara maksimal.

 

