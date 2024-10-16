Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Mengajarkan Anak Pekerjaan Rumah Tangga Sesuai Usia

Resi Safitri , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |20:30 WIB
Tips Mengajarkan Anak Pekerjaan Rumah Tangga Sesuai Usia
Tips Mengajarkan Anak Pekerjaan Rumah Tangga Sesuai Usia (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH satu cara yang efektif untuk memperkuat ikatan keluarga dan membekali anak dengan keterampilan hidup yang penting,  melalui tanggung jawab, seperti tugas-tugas domestik di rumah.

Meski tampak sederhana, kegiatan ini akan membantu anak belajar mengendalikan diri, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Salah satu nilai penting yang ingin diwariskan orang tua kepada anak adalah tanggung jawab, yang menjadi dasar kesuksesan dan kemandirian di masa depan.

Mengajarkan anak melakukan tugas yang sesuai dengan usianya merupakan cara efektif untuk menanamkan nilai ini sejak dini. Anak-anak dapat dilibatkan dalam tugas-tugas sederhana seperti mencuci pakaian, menyiram tanaman, atau menata meja makan. Seiring bertambahnya usia, mereka bisa diberi tanggung jawab lebih besar, seperti mencuci piring, merapikan kamar, hingga berbelanja.

“Anak-anak yang melakukan tugas-tugas ini cenderung memahami peran mereka dalam keluarga dan menyadari pentingnya kontribusi mereka,” ungkap Kiran Meena, Co-founder dan kepala konten ParentsNKids Network,  dilansir dari Times Of India, Rabu (16/10/2024)

Pemahaman ini juga berkembang hingga ke lingkungan sekolah dan pekerjaan mereka di masa depan,” sambungnya.

Mengajarkan pekerjaan rumah kepada anak memiliki berbagai manfaat penting bagi perkembangan mereka. Pertama, hal ini akan membangun kemandirian karena anak-anak belajar melakukan tugas sendiri, yang mendukung perkembangan pribadi mereka. Selain itu, saat mereka berhasil menyelesaikan tugas, kepercayaan diri dan harga diri mereka meningkat karena mereka merasakan sebuah pencapaian.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/629/3178193//bullying-AIwi_large.jpg
Apakah Sifat Pelaku Perundungan Menurun dari Orangtua? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/629/3177741//anak-XM7h_large.jpg
Bedak Bayi Berbahaya dan Picu Kanker! Perusahaan Ini Digugat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/629/3177580//erina_taulany-qOt2_large.jpg
Akhirnya Erin Taulany Blakblakan, Diam karena Jaga Mental dan Psikis Ketiga Anaknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/629/3176309//anak-TG8L_large.jpg
Ibu-Ibu Harus Tau Jenis Eksploitasi Anak dan Bahayanya di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/629/3174598//orangtua-FmpA_large.jpg
5 Ciri-Ciri Orangtua Narsistik yang Sering Tidak Disadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/629/3174324//dad_and_kids-ZGDE_large.jpg
Latte Dad Tren Parenting Modern dari Bapak-Bapak Penggemar Kopi di Swedia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement