Tips Mengajarkan Anak Pekerjaan Rumah Tangga Sesuai Usia

SALAH satu cara yang efektif untuk memperkuat ikatan keluarga dan membekali anak dengan keterampilan hidup yang penting, melalui tanggung jawab, seperti tugas-tugas domestik di rumah.

Meski tampak sederhana, kegiatan ini akan membantu anak belajar mengendalikan diri, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Salah satu nilai penting yang ingin diwariskan orang tua kepada anak adalah tanggung jawab, yang menjadi dasar kesuksesan dan kemandirian di masa depan.

Mengajarkan anak melakukan tugas yang sesuai dengan usianya merupakan cara efektif untuk menanamkan nilai ini sejak dini. Anak-anak dapat dilibatkan dalam tugas-tugas sederhana seperti mencuci pakaian, menyiram tanaman, atau menata meja makan. Seiring bertambahnya usia, mereka bisa diberi tanggung jawab lebih besar, seperti mencuci piring, merapikan kamar, hingga berbelanja.

“Anak-anak yang melakukan tugas-tugas ini cenderung memahami peran mereka dalam keluarga dan menyadari pentingnya kontribusi mereka,” ungkap Kiran Meena, Co-founder dan kepala konten ParentsNKids Network, dilansir dari Times Of India, Rabu (16/10/2024)

Pemahaman ini juga berkembang hingga ke lingkungan sekolah dan pekerjaan mereka di masa depan,” sambungnya.

Mengajarkan pekerjaan rumah kepada anak memiliki berbagai manfaat penting bagi perkembangan mereka. Pertama, hal ini akan membangun kemandirian karena anak-anak belajar melakukan tugas sendiri, yang mendukung perkembangan pribadi mereka. Selain itu, saat mereka berhasil menyelesaikan tugas, kepercayaan diri dan harga diri mereka meningkat karena mereka merasakan sebuah pencapaian.