HOME WOMEN LIFE

Jryan Karsten: Memberi Bukan Hanya Uang, tentang Waktu dan Perhatian

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |18:09 WIB
A
A
A

Dalam kontennya baru-baru ini, Jryan Karsten menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu tergantung pada seberapa banyak uang yang dimiliki. Namun, Jryan juga menyadari bahwa uang tetap penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan dampak positif bagi orang lain.

Jryan awalnya setuju dengan pandangan bahwa hidup tidak hanya soal uang dan menegaskan bahwa memiliki banyak uang bisa membantu kita memberi lebih banyak kepada sesama.

"Uang berlebih memungkinkan kita menciptakan lapangan kerja, membantu orang lain, dan menjadi alat Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan," kata Jryan dalam salah satu kontennya. Jryan juga menyoroti bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan juga bagaimana kita bisa memberi dan membantu orang lain.

Selain itu, Jryan mendorong pengikutnya untuk terus berusaha keras berkembang dan mencari peluang terutama di masa sulit seperti krisis ekonomi saat ini. Bagi Jryan, perjuangan untuk mencapai kesuksesan adalah proses yang panjang, namun penting untuk tetap konsisten dan tidak menyerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya berinvestasi dalam pengetahuan dan keterampilan diri. Memberi menurut Jryan tidak selalu harus dalam bentuk uang.

“Kita bisa memberi waktu, kesabaran, dan perhatian kepada orang lain. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang yang berhasil dan memberi berkat kepada sesama,” ujarnya.

Untuk mendapatkan lebih banyak motivasi hidup dan wawasan, jangan lupa kunjungi akun YouTube @jryankarstenofficial. Saksikan berbagai konten inspiratif yang akan membantu kamu menjaga semangat hidup!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
