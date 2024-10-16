600 Nama Bayi Laki Laki Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Artinya

600 Nama bayi laki-laki Jawa keraton lengkap A - Z dan artinya. Kekayaan budaya Jawa di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, tradisi, seni, dan, tentu saja, nama bayi.

Nama bayi Jawa memiliki makna yang mendalam dan sering mengandung filosofi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Khususnya, nama bayi laki-laki Jawa mengikuti tradisi yang kuat dari zaman kuno hingga era keraton.

Nama-nama ini tidak hanya indah dalam bahasa Jawa, tetapi juga mengandung harapan orang tua tentang kepribadian dan sifat yang akan dibawa Sang Buah Hati. Daftar nama bayi laki-laki Jawa, baik yang tradisional maupun kontemporer, sangat beragam, memungkinkan setiap orang tua untuk memilih nama yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang mereka ingin wariskan kepada anaknya.

Berikut 600 nama bayi laki laki Jawa keraton lengkap dari A - Z beserta artinya.

Nama Bayi Laki-laki Jawa Keraton dengan Awalan A

Abhicandra – Cahaya kepintaran

Abisatya – Orang yang jujur

Abimanyu – Tidak takut akan kesulitan

Ade – Mahkota

Adikara – Berwibawa

Aditya – Matahari

Adiwangsa – Mulia

Aji – Berharga

Aksa – Nyaman dipandang

Andaru – Dermawan

Apta – Cerdas

Arga – Gunung

Aswangga – Gesit

Atmajaya – Hidup yang megah

Adwaya – Tunggal, satu

Adanu – Jadi cahaya / penerangan bagi yang lainnya

Adhinatha – Paling unggul

Argani – Berani menghadapi bahaya

Agra – tinggi

Abista – Diinginkan

Abyakta – Berkembang

Adara – Dihormati

Adibrata – Tingkah laku yang unggul

Aji – Kesaktian dengan ilmu yang berharga

Arka – Surya atau matahari yang terang serta bertanggung jawab

Adanu – Penerang untuk orang lain

Abisatya – Jujur

Acatya – Mulia, terhormat

Abyaz – Takwa

Arjuna – Air, putih cemerlang

Abimanyu – Pantang menyerah, semangat, dan berani

Abiyasa – Murah hati, ramah, dan terpuji

Agastya – Bermakna setia, rendah hati, dan senang berbagi wawasan

Adhipranama – Penguasa pertama

Adika – Yang terbaik

Agung – Mulia

Alsaki – Tampan, murah hati

Assami – Martabat

Araya – Bangsawan

Atmajaya – Kejayaan hidup

Adijaya – Keunggulan, ketenaran

Arsyanendra – Kejayaan

Arsa – Kegembiraan

Arnawama – Samudra

Asanka – Ide

Asmaralaya – Anak dari surga

Aswangga – Gesit

Abimana – Anak laki-laki berbudi tinggi

Affandra – Penguasa bumi

Agani – Menghadapi bahaya

Alsaki – Tampan, murah hati

Amartya – Penguasa yang abadi

Ardana – Keinginan

Agasthya – Pelindung suci

Aagha – Murni, bersih

Adanu – Jadi cahaya

Abyaz – Takwa

Apta – Cerdas, pandai

Anjab – Berharga, lebih utama

Arkatama – Permata penerang keluarga

Abimana – Anak laki-laki berbudi tinggi

Abiyasa – Terpuji

Adham – Lahir di malam hari

Arsanta – Dalam kegembiraan

Arkano – Berhati terang

Aziz – Kuat

Adi – Indah

Adarma – Kebaikan pada cipta rasa karsa

Artanta – Bertakhta

Argana – Gunung yang tinggi

Arsya – Anak yang jujur dan taat agama

Adiwilaga – Kompetitif hingga berhasil

Nama Bayi Laki-laki Jawa Keraton dengan Awalan B

Bagus – Baik, indah

Bajrayekti – Sungguh-sungguh

Bakti – Patuh

Balangga – Kekuatan utama

Bambang – Ksatria

Bancar – Tidak pernah kering

Bardiman – Bersenjata

Baskara – Matahari

Batara – Otoritas dari Tuhan, otoritas raja

Bhagaskara – Matahari

Bima – Luar biasa

Bintang – Benda langit

Bondan – Pelayan

Budiman – Pria yang berbudi luhur

Budiono – Memiliki kebajikan

Bena – Berkilau dan berseri

Byakta – Tampak dan terang

Biantara – Penguasa udara

Bryatta – Menjauhi diri dari keduniawian

Bhadrika – Gagah berani

Bahuwirya – Berkuasa

Bhagawanta – Untung serta bahagia.

Baswara – Bercahaya, berkilau.

Bajradaka – Air intan.

Baskara – Matahari.

Nama Bayi Laki-laki Jawa Keraton dengan Awalan C

Cah – Laki-laki

Cahyadi – Sinar yang indah

Cahyanto – Kedalaman yang lebih cerah

Cahyo – Cahaya

Cahyono – Cerah

Cakrabirawa – Tajam dan menyeramkan

Cakrabuana – Bola dunia

Cakrawala – Tempat bintang

Candra – Bulan

Caraka – Utusan, duta besar

Cahyadi – Bayangan yang indah

Cayapata – Gugusan bintang

Ciptadi – Yang memiliki pemikiran hebat

Chandana – Kayu cendana yang harum

Chandika – Purnama penerang kehidupan keluarga

Nama Bayi Laki-laki Jawa Keraton dengan Awalan D

Damar – Penerang keluarga

Daniswara – Kaya dan mulia

Danu – Cahaya penerang

Danurdara – Diharap jadi orang yang kaya akan ilmu

Darmaji – Kebaikan

Daryata – Tabah

Darsa – Keinginan

Dewangga – Tubuh Sang Dewa

Dhananjaya – Satria, lembut

Dhika – Anak yang diberi kelebihan

Digdaya – Penakluk

Dimas – Yang terkasih

Diwangkara – Anak yang bisa menjadi penenerang

Djoko – Pria muda

Dwi – Anak kedua

Dierja – Sangat selamat

Djani – Ketekunan

Darya – Berbudi, pendapat

Dihyan – Matahari

Daryata – Ketabahan

Dewandaru – Tuhan Yang Memberi Wahyu Dan Kebahagiaan

Dalirin – petunjuk yang jelas

Damar – cahaya

Danumaya – Berkilau

Darya – Berbudi luhur

Nama Bayi Laki-laki Jawa Keraton dengan Awalan E

Edi – Enak dipandang

Edi Wardi – Pemimpin tampan

Eka – Satu, tunggal, unik

Eko – Anak pertama

Elang – Burung elang

Eman – Keyakinan pada Allah

Endaru – Kuat

Endra – Pangeran yang akan menjadi orang besar

Endrasuta – Ksatria yang lembut

Ernawan – Selalu mampu

Ersya – Tuntunan dan petunjuk

Eryan – Sinar mentari

Estiawan – Laki-laki yang memiliki cita-cita

Estiono – Ideal

Estu – Anak pertama

Endra – Kelak jadi orang besar

Estiawan – Pria Yang Bercita-Cita

Elang – Burung Elang

Enda – Terakhir

Enes – Sendiri

Estu – Bersungguh- sungguh

Endaru – Kuat.