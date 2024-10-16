600 Nama bayi laki-laki Jawa keraton lengkap A - Z dan artinya. Kekayaan budaya Jawa di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, tradisi, seni, dan, tentu saja, nama bayi.
Nama bayi Jawa memiliki makna yang mendalam dan sering mengandung filosofi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Khususnya, nama bayi laki-laki Jawa mengikuti tradisi yang kuat dari zaman kuno hingga era keraton.
Nama-nama ini tidak hanya indah dalam bahasa Jawa, tetapi juga mengandung harapan orang tua tentang kepribadian dan sifat yang akan dibawa Sang Buah Hati. Daftar nama bayi laki-laki Jawa, baik yang tradisional maupun kontemporer, sangat beragam, memungkinkan setiap orang tua untuk memilih nama yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang mereka ingin wariskan kepada anaknya.
Abhicandra – Cahaya kepintaran
Abisatya – Orang yang jujur
Abimanyu – Tidak takut akan kesulitan
Ade – Mahkota
Adikara – Berwibawa
Aditya – Matahari
Adiwangsa – Mulia
Aji – Berharga
Aksa – Nyaman dipandang
Andaru – Dermawan
Apta – Cerdas
Arga – Gunung
Aswangga – Gesit
Atmajaya – Hidup yang megah
Adwaya – Tunggal, satu
Adanu – Jadi cahaya / penerangan bagi yang lainnya
Adhinatha – Paling unggul
Argani – Berani menghadapi bahaya
Agra – tinggi
Abista – Diinginkan
Abyakta – Berkembang
Adara – Dihormati
Adibrata – Tingkah laku yang unggul
Aji – Kesaktian dengan ilmu yang berharga
Arka – Surya atau matahari yang terang serta bertanggung jawab
Adanu – Penerang untuk orang lain
Acatya – Mulia, terhormat
Abyaz – Takwa
Arjuna – Air, putih cemerlang
Abimanyu – Pantang menyerah, semangat, dan berani
Abiyasa – Murah hati, ramah, dan terpuji
Agastya – Bermakna setia, rendah hati, dan senang berbagi wawasan
Adhipranama – Penguasa pertama
Adika – Yang terbaik
Agung – Mulia
Alsaki – Tampan, murah hati
Assami – Martabat
Araya – Bangsawan
Atmajaya – Kejayaan hidup
Adijaya – Keunggulan, ketenaran
Arsyanendra – Kejayaan
Arsa – Kegembiraan
Arnawama – Samudra
Asanka – Ide
Asmaralaya – Anak dari surga
Aswangga – Gesit
Abimana – Anak laki-laki berbudi tinggi
Affandra – Penguasa bumi
Agani – Menghadapi bahaya
Alsaki – Tampan, murah hati
Amartya – Penguasa yang abadi
Ardana – Keinginan
Agasthya – Pelindung suci
Aagha – Murni, bersih
Adanu – Jadi cahaya
Abyaz – Takwa
Apta – Cerdas, pandai
Anjab – Berharga, lebih utama
Arkatama – Permata penerang keluarga
Abimana – Anak laki-laki berbudi tinggi
Abiyasa – Terpuji
Adham – Lahir di malam hari
Arsanta – Dalam kegembiraan
Arkano – Berhati terang
Aziz – Kuat
Adi – Indah
Adarma – Kebaikan pada cipta rasa karsa
Artanta – Bertakhta
Argana – Gunung yang tinggi
Arsya – Anak yang jujur dan taat agama
Adiwilaga – Kompetitif hingga berhasil
Bagus – Baik, indah
Bajrayekti – Sungguh-sungguh
Bakti – Patuh
Balangga – Kekuatan utama
Bambang – Ksatria
Bancar – Tidak pernah kering
Bardiman – Bersenjata
Baskara – Matahari
Batara – Otoritas dari Tuhan, otoritas raja
Bhagaskara – Matahari
Bima – Luar biasa
Bintang – Benda langit
Bondan – Pelayan
Budiman – Pria yang berbudi luhur
Budiono – Memiliki kebajikan
Bena – Berkilau dan berseri
Byakta – Tampak dan terang
Biantara – Penguasa udara
Bryatta – Menjauhi diri dari keduniawian
Bhadrika – Gagah berani
Bahuwirya – Berkuasa
Bhagawanta – Untung serta bahagia.
Baswara – Bercahaya, berkilau.
Bajradaka – Air intan.
Baskara – Matahari.
Cah – Laki-laki
Cahyadi – Sinar yang indah
Cahyanto – Kedalaman yang lebih cerah
Cahyo – Cahaya
Cahyono – Cerah
Cakrabirawa – Tajam dan menyeramkan
Cakrabuana – Bola dunia
Cakrawala – Tempat bintang
Candra – Bulan
Caraka – Utusan, duta besar
Cahyadi – Bayangan yang indah
Cayapata – Gugusan bintang
Ciptadi – Yang memiliki pemikiran hebat
Chandana – Kayu cendana yang harum
Chandika – Purnama penerang kehidupan keluarga
Damar – Penerang keluarga
Daniswara – Kaya dan mulia
Danu – Cahaya penerang
Danurdara – Diharap jadi orang yang kaya akan ilmu
Darmaji – Kebaikan
Daryata – Tabah
Darsa – Keinginan
Dewangga – Tubuh Sang Dewa
Dhananjaya – Satria, lembut
Dhika – Anak yang diberi kelebihan
Digdaya – Penakluk
Dimas – Yang terkasih
Diwangkara – Anak yang bisa menjadi penenerang
Djoko – Pria muda
Dwi – Anak kedua
Dierja – Sangat selamat
Djani – Ketekunan
Darya – Berbudi, pendapat
Dihyan – Matahari
Daryata – Ketabahan
Dewandaru – Tuhan Yang Memberi Wahyu Dan Kebahagiaan
Dalirin – petunjuk yang jelas
Damar – cahaya
Danumaya – Berkilau
Darya – Berbudi luhur
Edi – Enak dipandang
Edi Wardi – Pemimpin tampan
Eka – Satu, tunggal, unik
Eko – Anak pertama
Elang – Burung elang
Eman – Keyakinan pada Allah
Endaru – Kuat
Endra – Pangeran yang akan menjadi orang besar
Endrasuta – Ksatria yang lembut
Ernawan – Selalu mampu
Ersya – Tuntunan dan petunjuk
Eryan – Sinar mentari
Estiawan – Laki-laki yang memiliki cita-cita
Estiono – Ideal
Estu – Anak pertama
Endra – Kelak jadi orang besar
Estiawan – Pria Yang Bercita-Cita
Elang – Burung Elang
Enda – Terakhir
Enes – Sendiri
Estu – Bersungguh- sungguh
Endaru – Kuat.