Dukungan Sang Kekasih untuk Maarten Paes Usai Kebobolan 2 Goal di Laga Indonesia Vs China

JAKARTA - Timnas Indonedia mengalami kekalahan perdana di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Kekalahan itu didapat usai menjalani laga tandang melawan China di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) malam WIB.

Indonesia dan China malam tadi sama-sama mengincar kemenangan pertama di babak ini. Sayangnya, China lah yang berhasil mendapatkannya sehingga mencuri 3 poin dari Indonesia. China menang 2-1 atas Indonesia malam tadi.

Kegagalan ini tentu menjadi pukulan telak bagi Skuad Garuda karena menjadi kekalahan pertama. Apalagi tim asuhan Shin Tae Yong ini begitu percaya diri untuk mencuri poin dari China.

Meski merasa kecewa, sang kiper andalan Maarten Paes pun berusaha untuk move on. Setelah gawangnya dijebol dua kali, Maarten Paes merasa perjuangan Skuad Garuda masih panjang sehingga harus segera melupakan kekalahan yang menyakitkan itu.

Apalagi bulan November meendatang, mereka akan kembali melanjutkan perjuangan dengan berlaga di kandang sendiri, Stadion GBK.

Maarten Paes

Melihat perjuangan Marteen Paes, sang kekasih Luna Bijl pun langsung memberikan dukungan sekaligus sebagai pelecut semangat baginya. Luna mengaku selalu bangga dengan kekasihnya yang berusaha memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Hal ini diungkapnya melalui kolom komentar unggahan Paes.

"Always proud of you," ujar Luna Bijl dengan emoji hati.

Diketahui sejam berhembus isu Maarten Paes akan dinaturalisasi, bukan hanya sosoknya yang menjadi sorotan masyarakat tanah air melainkan pula sang kekasih, Luna Bijl.