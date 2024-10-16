Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Tanda Intimidasi Finansial dari Pasangan dalam Berumah Tangga

Resi Safitri , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |13:30 WIB
6 Tanda Intimidasi Finansial dari Pasangan dalam Berumah Tangga
6 Tanda Intimidasi Finansial dari Pasangan dalam Berumah Tangga (Foto: 8Photo/Freepik)
A
A
A

SIFAT pelit mencuat di perseteruan rumah tangga pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim disebut-sebut selama ini menjadi sosok seorang suami yang pelit terhadap keluarganya sendiri.

Baim sendiri telah membantah rumor tersebut dengan menyatakan bahwa ia justru lebih banyak menafkahi keluarga Paula daripada keluarganya sendiri.

Belajar dari masalah keuangan di rumah tangga Baim dan Paula di atas, dalam hubungan suami-istri alias berumah tangga memang ada yang dinamakan bentuk intimidasi finansial, yang mana harus segera ditangani.

Masalah seperti ini bisa terjadi pada siapapun, yuk kenali sembilan tanda-tanda bahwa Anda sedang mengalami intimidasi finansial oleh pasangan dan hal apa yang harus Anda lakukan, berikut ulasannya seperti dilansir dari The Economic Times, Rabu (16/10/2024)

1.Tidak mengizinkan Anda mengelola gaji sendiri: Jika pasangan meminta gaji Anda segera setelah diterima untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, itu merupakan intimidasi. Anda berhak mengelola gaji sendiri, dan keputusan keuangan harus diambil bersama.

Dalam pernikahan yang ideal, suami dan istri bisa memiliki rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi tetap berhak menyimpan gaji di rekening pribadi. Pemaksaan dalam pengelolaan keuangan oleh salah satu pasangan adalah bentuk penindasan.

2. Kontrol ketat atas pengeluaran: Apakah Anda merasa perlu meminta uang dari pasangan meski punya penghasilan sendiri? Jika pasangan mengatur semua keuangan, memberi uang saku terbatas, melarang kartu kredit, dan terus memantau pengeluaran, itu tanda bahaya. Apalagi jika dia selalu memeriksa kwitansi dan marah saat pengeluaran tidak sesuai. Jika dibiarkan, perilaku ini bisa berkembang menjadi pelecehan emosional atau fisik.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177467//bca-s8AG_large.jpg
Bukan Sekadar Investasi, Ini Pentingnya Kelola Kekayaan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/330/3175118//pasutri-1rcd_large.jpg
Bertengkar dengan Suami, Bolehkah Istri Pergi Meninggalkan Rumah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175031//menkeu_purbaya-ZL8q_large.JPG
Usai Himbara, Purbaya Bakal Kucurkan Rp20 Triliun ke Bank Jakarta dan Jatim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/629/3173664//beddu-9kfB_large.jpg
Proses Cerai, Bedu Lega Sudah Jujur kepada Buah Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/278/3170204//adhi_karya-6Jnc_large.jpg
Merger BUMN Karya, Adhi Karya (ADHI) Lunasi Obligasi Rp1,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/612/3169075//pasutri-6h2c_large.jpg
Manfaat Menonton Film Horor dengan Pasangan: Bikin Hubungan Makin Lengket!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement