6 Tanda Intimidasi Finansial dari Pasangan dalam Berumah Tangga

SIFAT pelit mencuat di perseteruan rumah tangga pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim disebut-sebut selama ini menjadi sosok seorang suami yang pelit terhadap keluarganya sendiri.

Baim sendiri telah membantah rumor tersebut dengan menyatakan bahwa ia justru lebih banyak menafkahi keluarga Paula daripada keluarganya sendiri.

Belajar dari masalah keuangan di rumah tangga Baim dan Paula di atas, dalam hubungan suami-istri alias berumah tangga memang ada yang dinamakan bentuk intimidasi finansial, yang mana harus segera ditangani.

Masalah seperti ini bisa terjadi pada siapapun, yuk kenali sembilan tanda-tanda bahwa Anda sedang mengalami intimidasi finansial oleh pasangan dan hal apa yang harus Anda lakukan, berikut ulasannya seperti dilansir dari The Economic Times, Rabu (16/10/2024)

1.Tidak mengizinkan Anda mengelola gaji sendiri: Jika pasangan meminta gaji Anda segera setelah diterima untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, itu merupakan intimidasi. Anda berhak mengelola gaji sendiri, dan keputusan keuangan harus diambil bersama.

Dalam pernikahan yang ideal, suami dan istri bisa memiliki rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi tetap berhak menyimpan gaji di rekening pribadi. Pemaksaan dalam pengelolaan keuangan oleh salah satu pasangan adalah bentuk penindasan.

2. Kontrol ketat atas pengeluaran: Apakah Anda merasa perlu meminta uang dari pasangan meski punya penghasilan sendiri? Jika pasangan mengatur semua keuangan, memberi uang saku terbatas, melarang kartu kredit, dan terus memantau pengeluaran, itu tanda bahaya. Apalagi jika dia selalu memeriksa kwitansi dan marah saat pengeluaran tidak sesuai. Jika dibiarkan, perilaku ini bisa berkembang menjadi pelecehan emosional atau fisik.