Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bunda Maia Berbagi Tips Bijak Dukungan Orangtua ke Anak Tanpa Campur Tangan

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |12:22 WIB
Bunda Maia Berbagi Tips Bijak Dukungan Orangtua ke Anak Tanpa Campur Tangan
Bunda Maia Berbagi Tips Bijak Dukungan Orangtua ke Anak Tanpa Campur Tangan, (Foto: Dok Youtube Robby Purba)
A
A
A

Robby Purba kedatangan tamu istimewa Maia Estianty atau biasa dipanggil Bunda Maia. Salah satunya terkait persiapan pernikahan dan kehidupan setelah menikah dari sudut pandang orangtua. Diskusi ini mengungkapkan berbagai perspektif menarik tentang bagaimana orangtua dapat mendukung anak-anak mereka tanpa terlalu banyak campur tangan.

Bunda Maia memulai dengan membahas berbagai opsi panggilan untuk cucu-cucunya, seperti Oda dan Odi serta kemungkinan nama panggilan lainnya. “Kami masih memikirkan beberapa pilihan nama panggilan untuk cucu-cucu kami, dan kami ingin memastikan nama tersebut memiliki makna khusus bagi keluarga kami” jelas Bunda Maia.

Robby Purba (Foto: Instagram)
Robby Purba (Foto: Instagram)

Dalam hal persiapan pernikahan anak-anaknya, Bunda Maia mengungkapkan keinginannya untuk tidak terlalu banyak campur tangan dalam urusan pribadi mereka. “Saya lebih memilih agar anak-anak saya mandiri dalam perencanaan pernikahan mereka. Tentu saja, saya akan ada untuk membantu jika mereka meminta,” ungkapnya.

Bunda Maia juga membahas kemungkinan tinggal dekat atau jauh dari anak-anak setelah mereka menikah. “Kami belum memutuskan apakah akan tinggal dekat atau jauh, tetapi yang terpenting adalah memberi mereka ruang untuk menjalani hidup mereka sendiri,” tuturnya.

Bunda Maia juga memberikan saran kepada calon mertua untuk tidak terlalu banyak memasang syarat dan menghindari campur tangan dalam kehidupan rumah tangga anak-anak setelah menikah. “Biarkan anak-anak menjalani kehidupan mereka dengan dukungan yang kami berikan, tanpa terlalu banyak campur tangan,” pesannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/629/3177963/tips_hemat-PHjY_large.jpg
Ibu-Ibu Simak! 5 Cara Atur Pengeluaran Bulanan Biar Enggak Galau di Tanggal Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/629/3177253/pangeran-fN8G_large.jpg
Potret Hangat Pangeran Terkaya Brunei Abdul Mateen dan Istri Umumkan Kehamilan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/629/3176309/anak-TG8L_large.jpg
Ibu-Ibu Harus Tau Jenis Eksploitasi Anak dan Bahayanya di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/629/3174778/dion-E4BX_large.jpg
Momen Dion Wiyoko Jadi Ayah Bucin ke Anak, Pasrah Diajak TikTokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/629/3174598/orangtua-FmpA_large.jpg
5 Ciri-Ciri Orangtua Narsistik yang Sering Tidak Disadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/629/3174595/anak-QrGt_large.jpg
Dampak Buruk Orang Tua Bertengkar di Depan Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement