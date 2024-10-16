Bunda Maia Berbagi Tips Bijak Dukungan Orangtua ke Anak Tanpa Campur Tangan

Robby Purba kedatangan tamu istimewa Maia Estianty atau biasa dipanggil Bunda Maia. Salah satunya terkait persiapan pernikahan dan kehidupan setelah menikah dari sudut pandang orangtua. Diskusi ini mengungkapkan berbagai perspektif menarik tentang bagaimana orangtua dapat mendukung anak-anak mereka tanpa terlalu banyak campur tangan.

Bunda Maia memulai dengan membahas berbagai opsi panggilan untuk cucu-cucunya, seperti Oda dan Odi serta kemungkinan nama panggilan lainnya. “Kami masih memikirkan beberapa pilihan nama panggilan untuk cucu-cucu kami, dan kami ingin memastikan nama tersebut memiliki makna khusus bagi keluarga kami” jelas Bunda Maia.

Robby Purba (Foto: Instagram)

Dalam hal persiapan pernikahan anak-anaknya, Bunda Maia mengungkapkan keinginannya untuk tidak terlalu banyak campur tangan dalam urusan pribadi mereka. “Saya lebih memilih agar anak-anak saya mandiri dalam perencanaan pernikahan mereka. Tentu saja, saya akan ada untuk membantu jika mereka meminta,” ungkapnya.

Bunda Maia juga membahas kemungkinan tinggal dekat atau jauh dari anak-anak setelah mereka menikah. “Kami belum memutuskan apakah akan tinggal dekat atau jauh, tetapi yang terpenting adalah memberi mereka ruang untuk menjalani hidup mereka sendiri,” tuturnya.

Bunda Maia juga memberikan saran kepada calon mertua untuk tidak terlalu banyak memasang syarat dan menghindari campur tangan dalam kehidupan rumah tangga anak-anak setelah menikah. “Biarkan anak-anak menjalani kehidupan mereka dengan dukungan yang kami berikan, tanpa terlalu banyak campur tangan,” pesannya.