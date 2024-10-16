Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ikang Fawzi Kangen Marissa Haque Tiap Lihat Barang Peninggalannya di Rumah

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |12:08 WIB
Ikang Fawzi Kangen Marissa Haque Tiap Lihat Barang Peninggalannya di Rumah
Ikang Fawzi ziarah ke makam Marissa Haque. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dan aktor Ikang Fawzi terus berusaha ikhlas melepas kepergian istrinya, Marissa Haque, yang mengembuskan napas terakhir pada 2 Oktober 2024 lalu.

Namun, Ikang tak menampik kalau rasa rindunya kepada Marissa masih sering muncul. Terlebih, rindu itu melanda ketika dirinya melihat barang-barang peninggalan Marissa Haque yang masih tersimpan rapi di kamarnya.

"Insya Allah, saya akan memastikan dia tetep ada di situ. Fisiknya aja yang nggak ada, tapi dia akan tetap bersama saya. Saya nggak akan melupakannya," kaya Ikang Fawzi di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Di sisi lain, Ikang berencana memberikan barang-barang milik istrinya yang masih berguna untuk orang lain.

Hanya saja, harus berunding terlebih dulu dengan kedua anaknya untuk memutuskan hal tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988//syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/612/3175101//chiki-qunM_large.jpg
Profil Chiki Fawzi, Putri Ikang Fawzi yang Batal Berlayar ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/612/3172684//pernikahan_artis-UI3S_large.jpg
4 Pasangan Artis yang Langgeng di Tengah Maraknya Perceraian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/629/3171870//the_bieber-POnQ_large.jpg
10 Peraturan The Bieber Family yang Diawali Kata 'Kami Menghargai'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168227//ussy_sulistiawaty_dan_andhika_pratama-KFv6_large.jpg
Ussy Sulistiawaty Akui Sempat Tolak Lamaran Andhika Pratama karena Belum Mapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/624/3163357//susanti-SAzR_large.jpg
Kisah Chiki Fawzi, Putri Ikang Fawzi yang Ikut Melahirkan Karakter Susanti di Upin & Ipin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement