Ikang Fawzi Kangen Marissa Haque Tiap Lihat Barang Peninggalannya di Rumah

JAKARTA - Penyanyi dan aktor Ikang Fawzi terus berusaha ikhlas melepas kepergian istrinya, Marissa Haque, yang mengembuskan napas terakhir pada 2 Oktober 2024 lalu.

Namun, Ikang tak menampik kalau rasa rindunya kepada Marissa masih sering muncul. Terlebih, rindu itu melanda ketika dirinya melihat barang-barang peninggalan Marissa Haque yang masih tersimpan rapi di kamarnya.

"Insya Allah, saya akan memastikan dia tetep ada di situ. Fisiknya aja yang nggak ada, tapi dia akan tetap bersama saya. Saya nggak akan melupakannya," kaya Ikang Fawzi di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Di sisi lain, Ikang berencana memberikan barang-barang milik istrinya yang masih berguna untuk orang lain.

Hanya saja, harus berunding terlebih dulu dengan kedua anaknya untuk memutuskan hal tersebut.