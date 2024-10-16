Viral Tagar STY Out Usai Timnas Indonesia Takluk dari China, Netizen: Baru Sekali Kalah Udah Berisik

JAKARTA - Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari timnas China asuhan Bravo Ivankovic dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa, 15 Oktober 2024 lalu. Kekalahan Garuda Muda pun banyak diperbincangkan di media sosial hingga memunculkan tanda pagar alias hastag STYOUT (Shin Tae-yong keluar) sebagai bentuk kekecewaan para fans.



Bahkan, hastag tersebut tranding di media sosial X lantaran banyak netizen yang menggunakannya. Meski kalah dengan skor 2-1 untuk China, tak sedikit yang memuji permainan Arhan Pratama cs dalam laga tersebut. Sebab, statistik peermainan dari skuad Merah Putih unggul jauh dari tim berjuluk The Dragon tersebut.



"#STYOUT STYOUT, bacot baru sekali kalah di R3 aja udah berisik. Noh lu liat statistik, main kaya apa," tulis @fahrindra dikutip Rabu (16/10/2024).

Akun tersebut pun mengungkapkan penolakannya menggunakan tagar pemecatan Shin Tae-young. Menurutnya, pelatih dan pemain Timnas Indonesia sudah memberikan usaha terbaik disetiap pertandingan.



"Emang kita akui salah pasang Asnawi sama Witan jadi starter, tapi emang ada coach timnas yang bisa nyampe round 3 WC? #STYSTAY #STYSTAY," lanjutnya.



Selain akun tersebut, dukungan juga disampaikan warganet lain. Bahkan banyak yang menilai skor akhir hanyalah angka, namun permainan yang elegan sudah ditampilkan Timnas Indonesia sepanjang pertandingan.



"Yang nggak kuat dukung timnas terus sampe pasang hestek #styout silakan menepi, sayangi kesehatan kalian. Gue akan lanjut, tegak lurus bersama Timnas Garuda di saat menang dan di waktu kalah. #timnasday," tulis @krajin***.

"Menang lebay selebrasi nya. Giliran kalah bikin hashtag #styout. Kalau siap menang doang nggak usah jadi suporter timnas," tulis yang lainnya.



"Kritik tuh boleh sebenernya, tapi ga yang langsung buat hashtag bodoh kaya gini. Terus kalo beliau disuruh out mau diganti siape?" tulis netizen.

(Qur'anul Hidayat)