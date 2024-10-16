Cerita Rizky Febian Pernah Ribut Besar dengan Mahalini Setelah Menikah, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA - Pasangan suami istri Rizky Febian dan Mahalini masih terbilang sebagai pengantin baru. Rizky Febian dan Mahalini menikah pada Jumat (10/5/2024). Artinya pernikahan tersebut baru berusia 5 bulan, namun di usia yang masih sangat muda itu ternyata Rizky Febian dan Mahalini pernah berantem besar-besaran.

Hal itu diungkapkan Rizky Febian saat jadi bintang tamu di podcast Agak Laen. Rizky Febian menyebut bahwa ia dan Mahalini adalah pasangan yang berbeda dari pasangan suami istri lainnya, jika berantem pasti bisa secepat kilat berbaikan.

"Jadi kita tuh pasangan kocak, tolol sebenarnya. Jadi kalau misalkan debat tuh kita baikannya bisa secepat kilat," ujar Rizky Febian dikutip dari YouTube Agak Laen Official, Rabu (16/10/2024).

Rupanya hal yang membuat mereka cepat berbaikan meski berantem sehebat apapun dikarenakan typo saat berbicara.

Rizky Febian. (Foto: Podcast Agak Laen)

"(Baikannya) gara-gara typo mulut, salah ngomong," ungkap putra sulung komedian Sule tersebut.

Pelantun Bermuara itu menceritakan salah satu momen ketika ia dan istrinya bertengkar di rumah. Saat adu mulut, tiba-tiba Rizky Febian salah berbicara hingga membuat Mahalini menahan tertawa.

"Pernah waktu itu berantem, wah, sampai berantem banget, 'ya kamu, makanya ini, ini, ini'. Terus gue ngomong, 'lagian kamu kenapa kaya gitu? Kan aku jadi overthinkui'," cerita Rizky Febian.