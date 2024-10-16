Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Rombongan Pengajian di Samping Rel Kereta, Netizen: Mendekatkan Diri Pada Tuhan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |08:09 WIB
Viral, Rombongan Pengajian di Samping Rel Kereta, Netizen: Mendekatkan Diri Pada Tuhan
Viral Pengajian Dekat Rel. (Foto: Instagram)
A
A
A

BARU-BARU ini viral sebuah video di media sosial memperlihatkan momen rombongan pengajian yang digelar persis di dekat rel kereta api. Bahkan, pengajian tersebut benar-benar berdampingan dengan rel kereta api.

Seperti dilihat dari video yang dibagikan di akun Instagram @abouttngid terlihat sejumlah pria tampak antusias tengah berdiri di sebelah jalur rel kereta api yang sangat dekat.

Tak lama setelah itu, kereta api pun melaju dengan kencangnya alhasil menciptakan suasana yang tegang dan berisiko tinggi bagi para jemaah pengajian. Kejadian viral itu terjadi di kawasan Pekalongan, Jawa Tengah.

Viral Pengajian

"Viral di medsos kereta api melintas di antara jamaah yang mengantri masuk pengajian di perlintasan jalan Dr. Wahidin, Pekalongan," tulis akun @abouttngid. 

Alhasil kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan para jamaah. Setelah viral, akun Instagram @lambe_turah pun kembali video tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
