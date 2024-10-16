Potret Terbaru Jennifer Lopez, Mantan P Diddy yang Awet Muda

JENNIFER Lopez menjadi perbincangan publik setelah alasan perceraiannya dengan Ben Affleck tercium publik. Keduanya diduga bercerai karena FBI memberikan video JLo bersama P Diddy, yang merupakan mantan pacarnya.

Video yang beredar itu membuat Affleck memutuskan untuk meninggalkan JLo. Bahkan produser rekaman Amerika, Suge Knight mengatakan bahwa rumah P Diddy di Florida dan California digerebek pada Maret 2024.

Jennifer Lopez akhirnya mengumumkan mengajukan gugatan cerai setelah berpisah sejak 26 April 2024. Di balik isu penyebab alasan perceraian mereka, Jennifer Lopez tidak banyak bicara. Ia pun masih aktif membagikan potret cantiknya, berikut ulasannya dari Instagram @jlo.

Pose menggoda



Potret Jennifer Lopez pose dengan ekspresi wajah fierce nan menggoda. Dia memegang rambutnya yang nampak berantakan. Gayanya terlihat seksi memakai tanktop warna putih.

Pamer tubuh ideal



Jennifer Lopez tampak cantik pose tersenyum ke arah kamera. Dia memadukan outfitnya dengan blue jeans. pose dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana, ia memamerkan tubuh idealnya.