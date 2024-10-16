5 Potret Fuji Main di Kolam bareng Gala, Imut dan Menggemaskan

FUJIANTI Utami atau yang akrab disapa Fuji merupakan salah satu selebgram yang kehidupannya tak lepas dari sorotan publik. Memiliki banyak penggemar di media sosial, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini kerap membagikan kegiatannya. Salah satunya momen bermain dengan ponakannya, Gala Sky.

Seperti belum lama ini, Fuji mengunggah foto dirinya saat menemani Gala berenang. Fuji juga terlihat menggendong kucing raksasa. Berikut ulasannya dari Instagram @fuji_an.

Momong Gala



Potret Fuji saat menemani Gala yang sedang berenang. Sembari menemani ponakannya, Fuji nampak bermain dengan kucing kesayangannya yang bernama Cabool.

“Cantik ya,” tambah @dewi***

Pakai piyama



Di momen tersebut Fuji nampak cantik memakai piyama. Piyama yang dia pakai ini berwarna kuning dengan motif gambar Labubu. Fuji foto memeluk kucing sambil tersenyum manis.

“Mukanya kayak barbie,” timpal @rhya***

Wajah duckface



Fuji begitu memesona dengan makeup natural. Sementara itu rambitnya dikuncir setengah dan ditambahkan poni depan. Ia seakan tengah mengajak kucingnya bermain sambil memberikan ekspresi wajah duckface.