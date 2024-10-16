Advertisement
BEAUTY
Stop Pakai Handuk Badan Sekaligus untuk Wajah, Kenapa?

Stop Pakai 1 Handuk Badan Sekaligus untuk Wajah, Kenapa?

Farah Syahida Rahman , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |19:15 WIB
Stop Pakai 1 Handuk Badan Sekaligus untuk Wajah, Kenapa?
Efek Negatif Pakai Handuk Badan Sekaligus untuk Wajah (Foto: Freepik)
MEMAKAI handuk badan sekaligus untuk di area wajah setelah mandi, tak dipungkiri jadi kebiasaan yang tanpa sadar sering dilakukan banyak orang sehari-hari karena cepat dan efisien.

Namun tahukah Anda bahwa kebiasaan ini, ternyata bisa merusak kulit wajah? Menurut dokter spesialis kulit, dr. Hannah Kopelman, dermatologis bersertifikat di Kopelman Aesthetic Surgery, memakai handuk tubuh untuk mengeringkan wajah bisa memindahkan bakteri dan menyebabkan iritasi pada kulit, dan dapat berujung pada jerawat serta masalah lainnya.

"Handuk yang telah digunakan di tubuh dapat menyimpan bakteri, minyak, dan sel-sel kulit mati yang bisa dengan gampang ipindahkan ke wajah, Ini semua bisa meningkatkan risiko jerawat, iritasi, atau bahkan infeksi," jelas dr. Hannah dikutip dari Byrdie, Rabu (16/10/2024)

“Pakai handuk yang sama untuk wajah dapat memperkenalkan elemen yang tidak diinginkan  ke kulit wajah yang lebih sensitif. Handuk bersih yang terpisah membantu mengurangi risiko ini dan menjaga kebersihan wajah kita,” tambahnya.

 

