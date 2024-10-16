Advertisement
Makan Buah dan Sayur Ternyata Bisa Bantu Tingkatkan Kesehatan Mental

Nazwa Allysa , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |23:00 WIB
Makan Buah dan Sayur Ternyata Bisa Bantu Tingkatkan Kesehatan Mental
Makan Buah dan Sayur Ternyata Bisa Bantu Tingkatkan Kesehatan Mental (Foto: Freepik)
BUAH-buahan dan  sayur-sayuran yang mengandung banyak nutrisi, memang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Namun mungkin, belum banyak orang yang memahami bahwa manfaat konsumsi rutin buah dan sayur bukan  hanya untuk kesehatan fisik semata, namun juga kesehatan mental.

Dokter Neal Barnard, dari  Physicians Committee for Responsible Medicine menyebut buah-buahan dan sayur-sayuran yang baik untuk kesehatan usus, punya hubungan dekat dengan kesehatan fungsi otak.

“Saluran pencernaan kita adalah rumah bagi jutaan bakteri yang menghasilkan senyawa yang memengaruhi kesehatan kita dalam banyak hal, termasuk fungsi otak kita,” ujar Dr. Neal.

“Saat kita mengonsumsi makanan berserat tinggi, terutama buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh, bakteri usus yang sehat akan berkembang biak,” sambungnya.

Ahli diet yang berbasis di Hong Kong, Sally Shi-po Poon menambahkan, kesehatan usus inilah yang punya hubungan erat dan sangat penting dengan  suasana hati seseorang. Sebab, mikrobioma usus yang sehat memengaruhi produksi neurotransmiter, termasuk serotonin, dopamin, dan asam gamma-aminobutyric [Gaba]. Faktanya, sekitar 90 persen serotonin tubuh diproduksi di usus.

“Neurotransmitter ini bisa memengaruhi suasana hati dan mengatur emosi. Pola makan yang kaya akan makanan nabati, termasuk biji-bijian utuh, buah-buahan, dan sayuran mampu meningkatkan diversifikasi usus, dan meningkatkan suasana hati dan kesehatan mental secara keseluruhan,” jelas Sally panjang lebar.

 

