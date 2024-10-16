Potret Hot Lisa BLACKPINK di Victoria Secret Fashion Show, Tampil Pakai Lingerie Hitam

LISA BLACKPINK tampil memukau saat menghadiri Victoria Secret Fashion Show 2024 di New York, Amerika Serikat (AS). Untuk pertama kalinya, Victoria's Secret Fashion Show hanya mengundang para perempuan sebagai penampil.

Lisa tampil mengenakan koleksi Victoria Secret. Ia meniru salah satu potongan koleksi Victoria Secret dari show terakhirnya pada 2018 lalu yang dikenakan Taylor Hill sebelumnya.

Penasaran seperti apa potret Lisa BLACKPINK dalam acara Victoria Secret Fashion Show 2024. Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Tampil di Pink Carpet

Potret cantik Lisa BLACKPINK saat tampil di Pink Carpet Victoria Secret Fashion Show 2024. Dia memakai sepasang bra dan celana pendek berbahan suede bernuansa perak-hitam yang bertabur berlian.

Di bagian luar, Lisa mengenakan jubah tipis hitam transparan yang disulam dengan ornamen-ornamen bintang, bulan, dan galaksi yang saling berkilauan.

Tampil bak malaikat

Lisa juga sempat mengganti busana bak malaikat saat tampil bernyanyi. Dia memakai busana nuansa hitam dengan setelan bra dan panties hitam.

Setelan bra dan panties ini dilapisi dengan cutout jumpsuit lace transparan dengan sayap keemasan dan sepatu boot

Cantik dengan makeup tebal

Lisa begitu cantik dalam polesan makeup tebal dengan aksen gliter di bagian matanya. Sementara itu, rambut panjangnya digerai dan berponi.