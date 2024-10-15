Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Raffi Ahmad saat Sambangi Kediaman Prabowo

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |19:22 WIB
Potret Raffi Ahmad saat Sambangi Kediaman Prabowo
Potret Raffi Ahmad saat Sambangi Kediaman Prabowo, (Foto: Arif Julianto/Okezone)
Kehadiran Raffi Ahmad di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, hari ini mencuri perhatian. 

Raffi dan sejumlah artis serta tokoh lainnya diketahui datang untuk memenuhi panggilan presiden tepilih. Kedatangan mereka diduga berkaitan dengan penugasan sebagai Calon Menteri dan Wakil Menteri, Selasa (15/10/2024).

Potret Raffi Ahmad saat Sambangi Kediaman Prabowo (Foto: Arif Julianto/Okezone)
Potret Raffi Ahmad saat Sambangi Kediaman Prabowo (Foto: Arif Julianto/Okezone)

Saat tiba di Kertanegara, Raffi Ahmad tampak menebar senyum ke awak media. Sesekali suami Nagita Slavina itu melambaikan tangan dan menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. 

 

