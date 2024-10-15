Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Truk Mirip Transformer, Bisa Berubah Jadi Aula Nikahan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |19:04 WIB
Viral Truk Mirip Transformer, Bisa Berubah Jadi Aula Nikahan
Viral Truk Nikahan. (Foto: TikTok)
A
A
A

FILM Transformer menampilkan banyak mobil yang bertransformasi menjadi robot. Nah, salah satu robot yang ada dalam film tersebut adalah truk yakni Optimus Prime, yang berubah wujud menjadi robot.

Nah, belakangan tengah viral sebuah truk yang bisa bertransformasi menjadi aula besar. Bahkan, transformasi ini bisa dilakukan hanya dengan menekan sebuah tombol dan telah populer di banyak daerah pedesaan di seluruh Tiongkok.

Baru-baru ini, sebuah video yang memperlihatkan sesuatu yang tampak seperti truk kontainer yang mampu berubah menjadi aula perjamuan hanya dalam enam menit menjadi viral di media sosial Tiongkok, tetapi menurut beberapa laporan berita, kendaraan yang menarik itu telah ada sejak lama.

Viral Truk

Truk-truk itu pertama kali muncul di wilayah Mongolia Dalam Tiongkok tetapi terbukti sangat populer di sana sehingga dengan cepat menyebar ke provinsi-provinsi tetangga seperti Heilongjiang, Jilin, dan Gansu. 

Dalam beberapa tahun terakhir, truk-truk itu telah terlihat di daerah pedesaan Shanxi utara, Hebei utara, dan Shandong barat. Truk-truk itu dapat berubah hanya dalam 6 menit dan dapat menampung hingga 200 orang.

Truk-truk Transformer terutama populer di daerah pedesaan tempat orang-orang menyewanya untuk menyelenggarakan berbagai acara, mulai dari pernikahan, hingga festival dan pesta lokal. 

 

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Telusuri berita women lainnya
