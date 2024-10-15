Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Prilly Latuconsina Ultah ke-28, Pamer Body Goals Makin Menyala

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |18:02 WIB
Prilly Latuconsina Ultah ke-28, Pamer Body Goals Makin Menyala
Prilly Latuconsina Pamer Bodygoals. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Prilly Latuconsina tengah berbahagia merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Di momen bahagia ini, aktris multitalenta itu membagikan potret cantik memesona dengan bentuk tubuhnya yang kini jadi idaman netizen. 

Pose cantik Prilly ini terlihat di akun Instagram, @prillylatuconsina. Bintang film Danur itu menuliskan pesan manis penuh kebahagiaan untuk dirinya di hari ulang tahunnya.

Prilly Latuconsina

“28! Healthier, Stronger, Happier Happy birthday to me!,” tulis Prilly. 

Dalam postingan ini, Prilly tampil begitu memukau dan menyala di usia barunya yang menginjak 28 tahun. Aktris yang kini menjajal sebagai produser film itu tak ragu pamer body goals dalam balutan sport bra yang dipadukan dengan jaket dan celana denim.

Terlihat bentuk tubuh Prilly begitu ideal dengan bagian perutnya yang rata. Ditambah gaya rambut Prilly yang memukau dan dibiarkan tergerai indah. 

Prilly Latuconsina

Pose menggoda Prilly Latuconsina ini makin membuat auranya terpancar. Bak model papan atas, body goals Prilly Latuconsina seolah ikut menambah pesona seleb Tanah Air itu di hari ulang tahunnya.
Bentuk tubuh Prilly Latuconsina sendiri belakangan memang bikin netizen salah fokus. Prilly berhasil menurunkan bobot tubuhnya hingga belasan kilogram berkat pola hidup sehat dan diet yang ia lakukan.

 

