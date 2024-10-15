Jokowi Belum Jenguk Erina Gudono dan Cucunya yang Baru Lahir, Kaesang: Tadi Sudah Telepon

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Mereka baru saja dikaruniai anak pertamanya yang lahir pagi tadi, Selasa (15/10/2024). Putri pertama yang lahir sekitar pukul 07.02 WIB tadi diberi nama Bebingah Sang Tansahayu.

Kaesang Pangarep mengaku bahwa ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bertemu cucunya yang baru lahir sebab baru saja bertolak ke Aceh.

Sementara Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda sudah berada di rumah sakit untuk bertemu Erina dan bayinya. Menurut pantauan di lokasi, sekitar pukul 12.09 WIB, Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampak meninggalkan RSU Bunda.

"Belum, sebenarnya tadi pagi lagi ada tugas ke Aceh ya mungkin nanti malam baru berkunjung, yang tadi berkunjung baru mas Gibran dan mba Selvi," ujar sambungnya.

Meski demikian, Kaesang mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo telah menghubunginya untuk menanyakan kondisi Erina dan anaknya usai proses persalinan.

"Ibu dan mertua saya ada di bawah semua. Kalau bapak memang bekerja, cuma telepon, ya tanya keadaan bayi sama ibunya seperti apa, saya bilang semuanya sehat, tadi proses setelah melahirkan cuma 1 sampai 1,5 jam sudah bisa balik ke kamar lagi," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)