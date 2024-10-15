Kaesang Pangarep Ungkap Alasan Erina Gudono Melahirkan Anak Pertama di Jakarta

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Mereka baru saja dikaruniai anak pertamanya yang lahir pagi tadi, Selasa (15/10/2024) di RSU Bunda, Menteng, Jakarta Pusat.

Putri pertama yang lahir sekitar pukul 07.02 WIB tadi diberi nama Bebingah Sang Tansahayu. Kaesang pun mengungkap alasan mengapa proses persalinan sang istri dilakukan di Jakarta.

"Saya kan orang Jakarta, ya lahirnya di Jakarta, KTP saya kan KTP sini, jadi lahir di Jakarta," ujar Kaesang dalam konferensi pers di RSU Bunda, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Kaesang juga menjelaskan bahwa sudah sejak awal mereka merencanakan agar nanti anaknya lahir di Jakarta dengan proses persalinan yang dibantu oleh Dokter Ivan Rizal Sini.

Kaesang Pangarep

"Memang dari awal direncanakan di Jakarta. Ini kan dokter saya, Dokter Ivan dari awal cuma saya nggak bilang," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu pula, Kaesang Pangarep mengungkap bahwa ayahnya, Presiden Joko Widodo belum bertemu cucunya yang baru lahir sebab tadi pagi baru saja bertolak ke Aceh.