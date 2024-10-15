Sambut Kelahiran Anak Pertama, Kaesang: Nama Bebingah Sang Tansahayu Istri Saya yang Buat

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Mereka resmi menjadi orangtua usai Erina melahirkan putri pertama mereka pagi tadi, Selasa (15/10/2024).

Kaesang Pangarep mengungkap rasa syukurnya karena istri dan anaknya saat ini dalam keadaan sehat pasca proses persalinan. Putri pertama yang lahir dengan berat 3,4 kilogram dan panjang 50 sentimeter itu diberi nama Bebingah Sang Tansahayu.

"Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Oktober 2024 telah lahir anak kami saya dan Erina, dengan selamat dan sehat sekali. Alhamdulillah semuanya sehat dan kami juga sudah memberikan nama, namanya Bebingah Sang Tansahayu dengan berat 3,4 kilo dan panjang 50 sentimeter," ujar Kaesang ditemui di RSU Bunda, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Kaesang pun menjelaskan makna dari nama anaknya pertamanya di mana terselip doa dan harapan terbaik agar anaknya tumbuh menjadi sosok yang membawa kebahagiaan karena cantik dari paras dan juga sifatnya.

"Bebingah itu membuat bahagia, sang tanshayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya lah," jelasnya.

Nama Bebingah Sang Tansahayu diambil dari bahasa Jawa yang merupakan tanah kelahiran Kaesang dan Erina. Kaesang mengungkap bahwa nama tersebut diberikan langsung oleh istrinya.

"Iya bahasa jawa, yang buat istri saya, nama semua dari istri saya," tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)