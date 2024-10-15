Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sambut Kelahiran Anak Pertama, Kaesang: Nama Bebingah Sang Tansahayu Istri Saya yang Buat

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |12:31 WIB
Sambut Kelahiran Anak Pertama, Kaesang: Nama Bebingah Sang Tansahayu Istri Saya yang Buat
Kaesang Pangarep. (Foto: Nurul Amanah)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Mereka resmi menjadi orangtua usai Erina melahirkan putri pertama mereka pagi tadi, Selasa (15/10/2024).

Kaesang Pangarep mengungkap rasa syukurnya karena istri dan anaknya saat ini dalam keadaan sehat pasca proses persalinan. Putri pertama yang lahir dengan berat 3,4 kilogram dan panjang 50 sentimeter itu diberi nama Bebingah Sang Tansahayu.

"Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Oktober 2024 telah lahir anak kami saya dan Erina, dengan selamat dan sehat sekali. Alhamdulillah semuanya sehat dan kami juga sudah memberikan nama, namanya Bebingah Sang Tansahayu dengan berat 3,4 kilo dan panjang 50 sentimeter," ujar Kaesang ditemui di RSU Bunda, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Kaesang pun menjelaskan makna dari nama anaknya pertamanya di mana terselip doa dan harapan terbaik agar anaknya tumbuh menjadi sosok yang membawa kebahagiaan karena cantik dari paras dan juga sifatnya. 

"Bebingah itu membuat bahagia, sang tanshayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya lah," jelasnya.

Nama Bebingah Sang Tansahayu diambil dari bahasa Jawa yang merupakan tanah kelahiran Kaesang dan Erina. Kaesang mengungkap bahwa nama tersebut diberikan langsung oleh istrinya.

"Iya bahasa jawa, yang buat istri saya, nama semua dari istri saya," tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3166869//pemerintah-4ODQ_large.jpg
Kaesang: PSI Dukung Presiden Prabowo Sikat Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163438//pemerintah-ZYHa_large.jpg
HUT ke-80 RI, Ustazd Das’ad: Anak Muda Penentu Arah Perubahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163388//pemerintah-3WIJ_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kaesang: Program Prabowo Berikan Kemerdekaan kepada Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158874//jokowi-N0Mw_large.jpg
Kaesang Bantah Jokowi Sebut Partai Biru Dalangi Isu Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156793//jokowi-93tA_large.jpg
Kaesang Buka-bukaan soal Rumor Jokowi Jadi Dewan Pembina PSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/512/3156718//kader_psi-4Ly7_large.jpg
Ribuan Kader Padati Penutupan Kongres PSI, Prabowo dan Gibran Dijadwalkan Hadir
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement