Bebingah Sang Tansahayu Anak Pertama Kaesang, Ini Arti Namanya

JAKARTA - Arti nama Bebingah Sang Tansahayu banyak dicari masyarakat. Pasalnya, nama tersebut disematkan untuk anak pertama Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Cucu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu baru dilahirkan tadi pagi, Selasa (15/10/2024).

Kaesang pun menjelaskan makna dari nama anaknya pertamanya di mana terselip doa dan harapan terbaik agar anaknya tumbuh menjadi sosok yang membawa kebahagiaan karena cantik dari paras dan juga sifatnya.

"Bebingah itu membuat bahagia, sang tanshayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya lah," jelas Kaesang dalam konferensi persnya, Selasa.

Erina Gudono melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan, pada Selasa di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Putri pertama Kaesang-Erina lahir pukul 07:02 WIB.

Putri pertama mereka lahir dengan berat 3,4 kg dan pancang 50 centimeter itu diberi nama yang kental dengan unsur Jawa.

Sebelum proses persalinan, putra bungsu Presiden RI Joko Widodo itu membagikan potret berdua bersama sang istri.

Dalam unggahan itu, Kaesang mengaku bangga karena meski sedang hamil besar, Erina Gudono tetap fokus dalam mengejar ilmu pendidikan. Diketahui Erina Gudono memang tangah mengambil studi S2 di University of Pennsylvania.

(Qur'anul Hidayat)