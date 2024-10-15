Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Erina Gudono Melahirkan Anak Pertama, Kaesang Pangarep: Mas Bangga Banget Sama Kamu Dek

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |11:32 WIB
Erina Gudono Melahirkan Anak Pertama, Kaesang Pangarep: Mas Bangga Banget Sama Kamu Dek
Kaesang dan Erina. (Foto: IG Erina Gudono)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono tengah berbahagia. Erina Gudono baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan, pada Selasa (15/10/2024) di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat.

Kabar bahagia ini dibenarkan oleh juri bicara PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Ario Bimo.

"Alhamdulillah telah lahir anak pertama kami (Kaesang dan Erina) Senin, 15-10-24, Jam 07:02 pagi," tulis keterangan Ario Bimo dikutip Selasa (15/10/2024). 

Putri pertama mereka lahir dengan berat 3,4 kg dan pancang 50 centimeter itu diberi nama yang kental dengan unsur Jawa.

"Nama: Bebingah Sang Tansahayu.Berat : 3.4 kg. Panjang : 50 cm alhamdulillah lancar dan sehat ibu dan bayinya," tambah Ario Bimo.

Sebelum proses persalinan, putra bungsu Presiden RI Joko Widodo itu membagikan potret berdua bersama sang istri.

Kaesang dan Erina Gudono

Dalam unggahan itu, Kaesang mengaku bangga karena meski sedang hamil besar, Erina Gudono tetap fokus dalam mengejar ilmu pendidikan. Diketahui Erina Gudono memang tangah mengambil studi S2 di University of Pennsylvania.

 

