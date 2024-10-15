Viral Potret Bis Timnas Indonesia Latihan di China, Netizen: Kayak Mobil Jemputan Karyawan Pabrik

HARI ini, Selasa (15/10/2024) Timnas Indonesia akan berlaga melawan China untuk gelaran pertandingan ronde ketiga Grup C Asia. Timnas Indonesia akan bertanding melawan China di Stadion Qingdao Youth Football.

Jelang laga hari ini, ramai berseliweran di sosial media, video para anggota Timnas Indonesia sibuk latihan di stadion setempat. Salah satunya terlihat lewat video yang diunggah oleh akun TikTok @rafiqfootbal.

Dalam video singkat tersebut, terlihat beberapa mobil mengawal dua bis yang ditumpangi oleh para anggota Timnas Indonesia. Terlihat bis bermodel klasik tersebut berwarna putih dengan bagian bawah biru dengan kaca yang sangat transparan.

“Kedatangan bus timnas Indonesia di Stadion Qingdao,” tulis @rafiqfootbal sebagai keterangan video yang sudah mendapat lebih dari 500 ribu kali penayangan dan lebih dari 40 ribu like tersebut.

Bukan sesi latihan di stadion, namun perhatian para penggemar Timnas Indonesia dan juga para netizen tertuju pada kondisi dan desain bus yang disediakan oleh Federasi sepak bola China tersebut untuk akomodasi Timnas Indonesia selama berada di China.

Foto: TikTok @rafiqfootbal

Warganet menilai bis itu sudha cukup tua dan dalam kondisi yang kurang memadai. Jauh dari kata layak untuk dijadikan moda transportasi atlet elit seperti Timnas Indonesia.