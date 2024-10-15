Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Parenting Milenial, Kevin Aprilio Pilih Tak Mau Pakai Baby Sitter

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |23:00 WIB
Parenting Milenial, Kevin Aprilio Pilih Tak Mau Pakai Baby Sitter
Parenting Milenial, Kevin Aprilio Pilih Tak Mau Pakai Baby Sitter (Foto: Instagram @vicymelanie)
A
A
A

PASANGAN orangtua muda, Kevin Aprilio dan sang  istri, Vicy Melanie mengaku belum membutuhkan pengasuh bayi untuk mengurus sang anak.

Meski baru menjadi orang tua dari bayi yang baru lahir pada 5 Oktober lalu tersebut, Kevin merasa ia dan Vicy masih mampu terjun langsung merawat sendiri anak perempuannya itu tanpa bantuan pengasuh.


Keyboardist band Vierratale ini mengaku sangat bahagia menyambut kelahiran sang anak. Oleh karena itu, ia menikmati proses mengurus bayinya secara langsung.


"Alhamdulillah happy happy aja, bayinya juga kayak pinter gitu kayak ngasih tahu, kalau nangis dikit entah dia pup atau dia mau makan, tapi habis di kasih apa yang dia mau langsung diam," kata Kevin Aprilio saat dijumpai di Jakarta Barat belum lama ini.


"Jadi belum ada indikasi apalah itu yang baby blues atau yang bayinya ribet gitu nggak sih," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/629/3178193//bullying-AIwi_large.jpg
Apakah Sifat Pelaku Perundungan Menurun dari Orangtua? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/629/3177741//anak-XM7h_large.jpg
Bedak Bayi Berbahaya dan Picu Kanker! Perusahaan Ini Digugat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/629/3177580//erina_taulany-qOt2_large.jpg
Akhirnya Erin Taulany Blakblakan, Diam karena Jaga Mental dan Psikis Ketiga Anaknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/629/3176309//anak-TG8L_large.jpg
Ibu-Ibu Harus Tau Jenis Eksploitasi Anak dan Bahayanya di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/629/3174881//franka_nadiem-ILcN_large.jpg
Franka Makarim : Anak-Anak Selalu Menanyakan Ayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/629/3174598//orangtua-FmpA_large.jpg
5 Ciri-Ciri Orangtua Narsistik yang Sering Tidak Disadari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement