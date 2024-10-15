Parenting Milenial, Kevin Aprilio Pilih Tak Mau Pakai Baby Sitter

PASANGAN orangtua muda, Kevin Aprilio dan sang istri, Vicy Melanie mengaku belum membutuhkan pengasuh bayi untuk mengurus sang anak.

Meski baru menjadi orang tua dari bayi yang baru lahir pada 5 Oktober lalu tersebut, Kevin merasa ia dan Vicy masih mampu terjun langsung merawat sendiri anak perempuannya itu tanpa bantuan pengasuh.





Keyboardist band Vierratale ini mengaku sangat bahagia menyambut kelahiran sang anak. Oleh karena itu, ia menikmati proses mengurus bayinya secara langsung.





"Alhamdulillah happy happy aja, bayinya juga kayak pinter gitu kayak ngasih tahu, kalau nangis dikit entah dia pup atau dia mau makan, tapi habis di kasih apa yang dia mau langsung diam," kata Kevin Aprilio saat dijumpai di Jakarta Barat belum lama ini.





"Jadi belum ada indikasi apalah itu yang baby blues atau yang bayinya ribet gitu nggak sih," tambahnya.