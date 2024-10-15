Momen Olivia Rodrigo Jatuh saat Manggung di Australia, Reaksinya Jadi Sorotan

JAKARTA - Penyanyi Amerika Serikat, Olivia Rodrigo mengalami insiden tak mengenakkan saat menggelar konser GUTS World Tour-nya. Pelantun Good 4 U ini terjatuh di atas panggung saat konser di Melbourne, Australia, Senin (14/10/2024).

Kejadian tak mengenakan itu viral dan bikin heboh penggemar usai diunggah akun X, @baxterhumeniuk. Ia mengunggah momen saat Olivia terjatuh lantaran tak melihat adanya lubang pada panggung tersebut.

“@oliviarodrigo tersandung dan jatuh di panggung Melbourne malam ini,” tulis akun tersebut.

Dari postingan itu, terlihat Olivia begitu bersemangat saat menyapa para penggemar dari atas panggung. Kekasih Louis Partridge ini nampak berlari-lari sembari berinteraksi dengan para penonton.

Sayangnya, penyanyi 21 tahun ini tak melihat adanya lubang pada panggung tersebut. Ia pun terjatuh namun segera bangkit kembali dan naik ke atas panggung.

Olivia Rodrigo terjatuh saat manggung

“Ya Tuhan itu menyenangkan, aku tidak apa-apa,” ucap Olivia.

Penonton pun sontak berteriak melihat Olivia yang terjatuh dari panggung. Olivia pun langsung sigap dan memastikan pada para penonton dirinya baik-baik saja.

Penyanyi berdarah Fillipina ini segera ke atas panggung setelah terjatuh dan kembali menyapa para penonton di konsernya ini.