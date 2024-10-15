4 Potret Nathalie Holscher Dengan Outfit Menyala saat Nge-DJ, Auto Banjir Saweran!

JAKARTA - Nathalie Holscher belakangan kembali disibukkan dengan profesi lamanya sebagai disc jockey alias DJ. Ia kembali melakoni pekerjaan lamanya itu demi menghidupi dirinnya dan buah hatinya, Adzam Adriansyah Sutisna.

Meski sang anak masih mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, Sule, Nathalie tetap ingin kembali menjadi DJ karena sudah menjadi profesi dan hobinya sejak sebelum menikah.

Nathalie sendiri belakangan kerap membagikan postingan ketika dirinya bekerja sebagai DJ, melalui akun instgramnya. Salah satunya, seperti postingan yang baru-baru ini ia bagikan.

Dalam potret tersebut, Nathalie bahkan sampai banjir saweran! Seperti apa potretnya? berikut diantaranya, melansir dari akun Instagramnya, @nathalieholscher.

1. Banjir saweran

Nathalie malam itu tampil cantik dengan atasan korset berwarna merah ketika bekerja sebagai DJ di salah satu klub malam yang ada di Sampit, ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah.Beberapa lembar uang pecahan Rp50 ribuan hingga Rp100 ribuan tampak membanjiri area meja alat DJ yang dimainkan Nathalie di depannya.

Natalie Holscher

2. Foto bareng penonton

Nathalie juga tak lupa berfoto dengan penonton yang hadir membelakangi panggung. Raut wajahnya tampak begitu ekpresif dan senang usai mendapatkan banjir saweran saat nge-DJ malam itu.