HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Jepang Cosplay Jadi Sampah, Ingatkan Netizen Jaga Kebersihan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |08:09 WIB
Viral Pria Jepang Cosplay Jadi Sampah, Ingatkan Netizen Jaga Kebersihan
Viral Cosplay Jadi Sampah. (Foto: TikTok)
A
A
A

BARU-BARU ini seorang pria asal Jepang mencuri perhatian netizen karena kontennya yang unik dan menarik. Kreator konten tersebut membuat video cosplay jadi sampah yang kerap berserakan di jalanan.

Ide cosplay ini dilakukan seorang TikToker asal Jepang, @litteredmvmnts. Lewat postingan TikTok-nya, terlihat pria ini begitu unik karena berbusana layaknya sederet sampah yang biasa ditemukan di jalanan.

Salah satunya sampah alumunium yang terlihat ada di pinggir jalan. Pria tersebut mengecat badannya dengan warna silver, persis dengan alumunium tersebut. Pria ini juga mengikuti momen di mana sampah tersebut tertiup angin dan tergeletak di jalanan.

Viral Cosplay

“Tolong pungut sampahmu,” tulis akun tersebut.

Adapula momen saat pria ini cosplay menjadi sampah kantung plastik yang juga terlihat di pinggir jalan. Nampak ia mengenakan pakaian serba putih, persis dengan kantung plastik tersebut. Ia juga menggerak-gerakan tubuhnya, mengikuti sampah plastik yang tertiup angin itu.

Ada juga konten saat ia cosplay menjadi sampah bekas bungkus makanan yang terlihat di semak-semak, hingga kardus yang tergeletak di jalanan.

 

