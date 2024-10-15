Potret Helena Lim, Crazy Rich PIK Sebelum Ditangkap atas Dugaan Kasus Korupsi Timah

NAMA Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim memang terseret dalam kasus korupsi komoditas timah. Helena Lim sudah menjalani masa hukuman dan melakukan beberapa sidang.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Helena LIM disebut kerap memusnahkan bukti transaksi yang dilakukan oleh Harvey Moeis. Hal itu terungkap saat jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Helena dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan timah, Helena dikenal sebagai seorang sosialita. Ia juga dikenal sebagai Crazy Rich PIK yang memiliki kehidupan mewah. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret Helena Lim sebelum ditangkap polisi, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Tampil glamor



Potret Helena Lim yang selalu tampil glamor dalam berbagai momen. Seperti di foto ini saat dia rayakan ulang tahun,penampilan Helena begitu stunning dengan kemben dress. Bagian roknya memiliki aksen bulu-bulu dan detail payet yang menambah kesan mewah.

Wajah cantiknya begitu terpancar dengan makeup bold. Sementara itu rambutnya distyling curly.