Viral Kucing Ini Langsung Tidur setelah Dinyanyikan Lagu Satu Bulan, Netizen Ngakak

PENYANYI Bernadya sukses mencetak sederet lagu hitsnya yang kini viral di media sosial. Lagu-lagunya kini diputar diberbagai video viral dan menghipnotis para pendengarnya.

Termasuk seekor kucing yang menggemaskan ini. Baru-baru ini viral di TikTok seekor kucing kecil yang kecanduan dengan lagu milik Bernadya ini. Lewat akun @alvinnrahman, pemilik hewan menggemaskan itu memerlihatkan kucingnya yang tertidur pulas bila mendengarkan lagu Satu Bulan milik Bernadya.

“Aku punya kucing kecil namanya Mubarok. Lucu guys, kalau mau bobo harus dinyanyiin lagunya Bernadya, Satu Bulan,” ucap pemilik akun itu.

Pemilik kucing itu pun mulai menyanyikan lagu Satu Bulan milik Bernadya. Benar saja, hewan menggemaskan ini langsung tertidur saat mendengar lagu tersebut dinyanyikan.

“Kan tidur kan guys, gak tahu kenapa,” ucapnya.

Lucunya lagi, pemilik akun tersebut membuktikan dengan menyanyikan lagu lainnya. Ia mencoba menyanyikan lagu dangdut dan kucing tersebut tetap aktif bermain. Namun, saat ia kembali menyanyikan lagu Bernadya, kucing itu tertidur seolah merasa tenang mendengar lagu tersebut.

“Tidur, kalau lagunya Bernadya dia tidur,” ucapnya.