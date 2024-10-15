Bahaya Mukbang bagi Kesehatan, Konten Kreator Wajib Waspada!

MUKBANG masih menjadi tren bagi sebagian besar para konten kreator. Meski terlihat seru, namun terdapat bahaya yang mengintai dari aktivitas tersebut.

Seperti diketahui, mukbang adalah fenomena budaya di Korea Selatan yang menyebar di seluruh dunia. Konten mukbang sendiri dimana seseorang membuat siaran live streaming sambil makan dan berinteraksi dengan penonton. Salah satu yang menarik dari mukbang ini adalah jumlah makanan yang dikonsumsi dalam porsi besar.

Para mukbanger ini makan beragai macam hidangan, mulai dari makanan cepat saji, makanan laut, dan makanan yang sangat pedas. Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (15/10/2024) ada beberapa dampak jangka pendek dan jangka panjang ketika melakukan mukbang. Berikut ulasannya.

Dampak jangka pendek

Bahaya mukbang bagi kesehatan. (Foto: Freepik)

Masalah pencernaan

Dampak jangka pendek dari membuat konten mukbang adalah bisa mengalami masalah pencernaan. Hal itu karena sang krator makan makanan secara berlebihan. Makan dengan porsi besar melebihi kapasitas pencernaan tentu dapat menyebabkan iritasi lambung, naiknya gula darah, hingga terganggunya metabolisme tubuh.

Masalah psikologis

Selanjutnya juga dapat menyebabkan masalah psikologis. Makan makanan yang tidak sehat dalam jumlah besar bisa membuat psikologis terganggu, misalnya menjadi merasa malas dan tidak bersemangat, kesulitan tidur, hingga berisiko mengalami sleep apnea.