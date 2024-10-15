Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Fenomena Kematian Mendadak Jadi Hal Menakutkan, Ternyata Ini Penyebabnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |05:00 WIB
Fenomena Kematian Mendadak Jadi Hal Menakutkan, Ternyata Ini Penyebabnya
Penyebab kematian mendadak. (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

FENOMENA kematian mendadak biasanya disebabkan oleh kondisi yang disebut sudden cardiac arrest atau henti jantung. Kondisi ini tentu menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB ini mengungkap kematian mendadak ini bisa saja terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Salah satu faktor penyebab seseorang meninggal mendadak meski diketahui tak ada riwayat penyakit ialah kondisi sudden cardiac arrest atau henti jantunh.

“Mengenai medis, yang bisa terjadi ialah henti napas, henti jantung atau memang pecah pembuluh darah otak dan berhenti. Ada kemungkinan terjadinya kematian mendadak padahal seseorang sehat,” kata Prof. Ari Fahrial saat ditemui di Fakukta Kedokteran Universitas Indonesia beberapa waktu lalu.

Prof. Ari mengatakan kondisi henti jantung ini membuat oksigen tidak bisa dialirkan hingga mengakibatkan kematian. Adapula pecah pembuluh darah sehingga bisa dikatan stroke. Faktor penyababnya pun banyak bahkan tak sedikit yang tidak mengalami gejala.

“Karena pembuluh darah otak yang pecah tadi jadi henti jantung dan napas. Paling tidak penjelasan medisnya seperti itu,” katanya.

Penyebab kematian mendadak. (Ilustrasi: Freepik)
Penyebab kematian mendadak. (Ilustrasi: Freepik)

Halaman:
1 2
      
