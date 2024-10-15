5 Cara Cegah Kulit Keriput di Panas Ekstrem, Pastikan Konsumsi Buah dan Sayur!

PANAS ekstrem yang tengah melanda Indonesia tentu mengancam kesehatan tubuh manusia. Oleh sebab itu menjaga kesehatan tubuh, kondisi kulit perlu diperhatikan agar tetap sehat dan cantik.

Cuaca panas tentu berdampak buruk pada kulit manusia. Di tengah panas yang menyengat ini dapat menyebabkan kulit menjadi kering, iritasi, dan bahkan berdampak pada keriput. Menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi sangatlah penting, terutama saat suhu meningkat.

Tak perlu khawatir, Anda bisa melakukan cara sederhana, namun ampuh untuk menjaga kulit tetap sehat dan bebas keriput di tengah cuaca panas. Berikut lima tipsnya sebagaimana dilansir Nutrifactor, Selasa (15/10/2024).

1. Pilih Buah dan Sayuran Musiman

Satu lagi ialah mengonsumsi buah dan sayuran. Mengonsumsi buah-buahan dan sayuran musiman bukan hanya cara lezat untuk menikmati produk segar dan beraroma, namun juga bermanfaat bagi kulit Anda. Buah-buahan dan sayuran musiman kaya akan vitamin dan mineral penting yang dapat membantu menyehatkan dan melindungi kulit Anda, khususnya saat cuaca panas.

Misalnya, di bulan-bulan musim panas, Anda dapat menikmati buah-buahan lezat seperti semangka, beri, dan persik, yang kaya akan antioksidan dan vitamin C. Dengan memasukkan buah-buahan dan sayuran musiman ke dalam makanan Anda, dapat membantu mendukung kesehatan kulit dan menjaganya dari kerutan.

2. Gunakan Pelembab

Satu lagi cara menghindari keriput pada kulit di cuaca panas ialah menggunakan pelembab. Melembabkan kulit Anda adalah salah satu langkah terpenting dalam rutinitas perawatan kulit Anda. Jika kulit Anda cukup lembap, kulit akan tampak halus, dan bercahaya.

Selain itu, pelembab membantu mencegah kekeringan, pengelupasan, dan bahkan jerawat. Penting untuk memilih pelembab yang sesuai dengan jenis kulit Anda dan mengandung bahan yang dapat menutrisi dan menghidrasi kulit Anda. Oleskan pelembab segera setelah cuci muka saat kulit Anda masih sedikit lembap. Cara ini membantu menjaga hidrasi pada kulit.

3. Minum Lebih Banyak Air dan Jus Buah

Minum lebih banyak air dan jus buah penting untuk kesehatan Anda secara keseluruhan dan memberikan keajaiban untuk kulit. Air membantu menghidrasi kulit Anda dari dalam ke luar, mencegah kulit kering, pengelupasan, dan masalah lainnya. Selain itu, minum jus buah dapat memberi tubuh Anda vitamin dan antioksidan penting yang dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan.