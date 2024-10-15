Panduan Nutrisi untuk Menjaga Kesehatan Otak di Usia 40-an

Okezone-Memasuki usia 40-an, banyak orang mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan otak. Pada usia ini, perubahan fisiologis dan penurunan fungsi kognitif dapat mulai terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pola makan yang sehat dan seimbang yang mendukung kesehatan otak.

Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Papua Pegunungan dengan situs pafipapuapegunungan.org, bahwa nutrisi yang tepat tidak hanya membantu menjaga fungsi otak tetapi juga dapat mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia.

Berikut adalah beberapa panduan nutrisi yang dapat membantu menjaga kesehatan otak Anda di usia 40-an.

1. Konsumsi Makanan Kaya Antioksidan

Makanan yang kaya antioksidan, seperti beri, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau, sangat baik untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi kognitif. Cobalah untuk menambahkan berbagai jenis beri ke dalam diet harian Anda, baik sebagai camilan maupun dalam smoothie.

2. Sertakan Lemak Sehat dalam Diet Anda