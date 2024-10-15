Mengatasi Kelelahan Digital: Cara Melindungi Mata dari Paparan Layar

Okezone-Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari penggunaan perangkat elektronik, seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata.

Kelelahan digital, yang dikenal juga sebagai digital eye strain, ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman.

Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Biak Numfor dengan situs pafibiaknumfor.org, menjaga kesehatan mata sangat penting, terutama di tengah tingginya penggunaan teknologi. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata Anda:

1. Terapkan Aturan 20-20-20

Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20. Setiap 20 menit, alihkan pandangan Anda dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki (sekitar 6 meter) selama 20 detik. Ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan.