Trik Mengatur Waktu Makan untuk Menurunkan Risiko Diabetes

JAKARTA - Diabetes menjadi salah satu masalah kesehatan yang semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif. Mengatur waktu makan dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mengendalikan kadar gula darah dan menurunkan risiko diabetes.

Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Papua Tengah dengan situs pafipapuatengah.org, mengatur waktu makan tidak hanya berkaitan dengan apa yang Anda konsumsi, tetapi juga kapan Anda makan. Berikut adalah beberapa trik yang dapat Anda terapkan:

1. Tentukan Jadwal Makan yang Konsisten

Salah satu cara terbaik untuk mengatur waktu makan adalah dengan menentukan jadwal yang konsisten. Cobalah untuk makan pada waktu yang sama setiap hari. Dengan cara ini, tubuh Anda dapat beradaptasi dan mengatur kadar gula darah dengan lebih baik. Usahakan untuk tidak melewatkan waktu makan, terutama sarapan, karena itu dapat menyebabkan lonjakan gula darah saat Anda makan kembali.

2. Makan dengan Porsi Kecil dan Sering

Makan dalam porsi kecil namun sering dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Alih-alih makan tiga kali sehari dengan porsi besar, cobalah untuk makan lima hingga enam kali sehari dengan porsi yang lebih kecil. Ini dapat membantu mengurangi fluktuasi gula darah dan mencegah rasa lapar yang berlebihan.