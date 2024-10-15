Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kombinasi Superfoods Terbaru untuk Mengatasi Peradangan Tubuh

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |15:34 WIB
Kombinasi Superfoods Terbaru untuk Mengatasi Peradangan Tubuh
Ilustrasi konsumsi superfoods. (Foto: dok freepik/jcomp)
A
A
A

JAKARTA - Peradangan tubuh adalah respons alami sistem kekebalan yang terjadi ketika tubuh menghadapi ancaman, seperti infeksi atau cedera. Meskipun peradangan diperlukan untuk proses penyembuhan, peradangan kronis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan bahkan kanker.

Oleh karena itu, penting untuk mengelola peradangan dengan cara yang sehat. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui konsumsi superfoods. Superfoods adalah makanan yang kaya nutrisi dan memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa.

Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kulon Progo dengan situs pafikulonprogo.org, banyak penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan antioksidan dan nutrisi dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Berikut adalah beberapa kombinasi superfoods yang dapat Anda coba:

1. Kunyit dan Jahe

Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang dikenal memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat. Kombinasikan kunyit dengan jahe, yang juga memiliki efek anti-inflamasi, untuk meningkatkan manfaat kesehatan. Anda bisa membuat teh kunyit jahe atau menambahkannya dalam smoothie untuk mendapatkan khasiatnya.

2. Berries dan Yogurt



      
